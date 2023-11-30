Словацкие перевозчики с 1 декабря будут блокировать пункт на границе с Украиной

Отмечается, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 до дальнейшего сообщения.

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Предыстория

Напомним, что 21 ноября словацкие перевозчики уже блокировали границу. Их акция закончилась к утру следующего дня.

Таким образом, словаки присоединяются к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной с 6 ноября.

Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.

Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».