Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил начать блокировку пограничного пункта «Вышнее Немецкое — Ужгород». Об этом сообщает «Европейская правда».
Словацкие перевозчики с 1 декабря будут блокировать пункт на границе с Украиной
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Решение о блокировании пункта пересечения на границе с Украиной принял президиум UNAS после переговоров с Министерством транспорта Словакии.
Отмечается, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 до дальнейшего сообщения.
Читайте: Словацкие перевозчики угрожают снова перекрыть границу
Предыстория
Напомним, что 21 ноября словацкие перевозчики уже блокировали границу. Их акция закончилась к утру следующего дня.
Таким образом, словаки присоединяются к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной с 6 ноября.
Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.
Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».
Комментарии - 3
"
Крім перерахованого вище, перевізники хочуть посилення транспортних правил у рамках організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія знаходяться за межами Євросоюзу, доступ до української системи «Шлях».
"