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30 ноября 2023, 12:17 Читати українською

Словацкие перевозчики с 1 декабря будут блокировать пункт на границе с Украиной

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил начать блокировку пограничного пункта «Вышнее Немецкое — Ужгород». Об этом сообщает «Европейская правда».

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил начать блокировку пограничного пункта «Вышнее Немецкое — Ужгород» .
Фото: AutodopravcoviaUNAS

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Что известно

Решение о блокировании пункта пересечения на границе с Украиной принял президиум UNAS после переговоров с Министерством транспорта Словакии.

Отмечается, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 до дальнейшего сообщения.

Читайте: Словацкие перевозчики угрожают снова перекрыть границу

Предыстория

Напомним, что 21 ноября словацкие перевозчики уже блокировали границу. Их акция закончилась к утру следующего дня.

Таким образом, словаки присоединяются к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной с 6 ноября.

Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.

Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
vesna7
vesna7
30 ноября 2023, 13:52
#
З заходу, сходу, півночі - з одними країнами закриті кордони й інші блокують — Україно Україно
+
0
Три літри
Три літри
30 ноября 2023, 14:11
#
Пхах, ви таки зробили це: вставили в перелік вимог словаків заборону на реєстрацію фірм у Польщі.

"
Крім перерахованого вище, перевізники хочуть посилення транспортних правил у рамках організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія знаходяться за межами Євросоюзу, доступ до української системи «Шлях».
"
+
+29
YouRi
YouRi
30 ноября 2023, 14:31
#
«Слабых бьют» как сказал один персонаж. А если серьезно, то наилучший ответ будет в духе правил международных отношений — симметричный. Например, снизить давление в газ. трубе из-за «внезапных неполадок»
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