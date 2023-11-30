Польша будет просить ЕС упразднить транспортный безвиз для Украины — Моравецкий

Польша хочет предложить возобновление разрешений на грузоперевозки из Украины на уровне Европейского Союза. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщил портал Money.pl .

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Позиция Польши

По словам Моравецкого, «система разрешений действовала хорошо», и он поддерживает ее восстановление. Премьер заявил, что понимает многие аргументы протестующих. Также он сказал, что польская делегация в Киеве «договорилась об определенных изменениях», позволяющих возвратить пустые грузовики через границу и облегчить ситуацию на украинско-польской границе.

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«Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания во время заседания Совета министров ЕС по транспорту, чтобы вернуться в предыдущую разрешительную систему. Мы предложим возобновление этой разрешительной системы», — сказал Моравецкий.

Предыстория

Акция протеста началась 6 ноября. Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.

Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

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