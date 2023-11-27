Главное за понедельник: возвращение налоговых проверок, Боголюбов проиграл суд за Приватбанк

Верховная Рада отклонила блокирующие постановления по проекту закона № 10016-д о частичном возобновлении налоговых проверок.

Приватбанк не вернут бывшим собственникам: суд принял окончательное решение

Хозяйственный суд Киева 27 ноября закрыл дело о возвращении Приватбанка бывшим владельцам. Законность национализации банка была признана законной.

Европейский инвестиционный банк открывает офис в Киеве

Европейский инвестиционный банк объявил об открытии в Киеве нового регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы.

Курс доллара в декабре: что грозит гривне и с какими ценниками в обменниках встретим Новый год

В начале зимы Украину будет ждать ряд новых испытаний: власти неоднократно заявляли о рисках ракетных ударов по инфраструктуре, а блокирование польской границы затрудняет экспорт, что может уменьшить объемы поступления валюты от торговли. Какие еще факторы будут влиять на курс и как он может измениться до конца года, «Минфину» прокомментировали банкиры.