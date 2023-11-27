Приватбанк не вернут бывшим собственникам: суд принял окончательное решение

Хозяйственный суд Киева 27 ноября закрыл дело о возвращении Приватбанка бывшим владельцам. Законность национализации банка была признана законной. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Это дело суд рассматривал с 2016 года. Один из бывших совладельцев банка Геннадий Боголюбов пытался оспорить национализацию и вернуть акции Приватбанка. Впрочем, суд не удовлетворил его требования.

«Это победа правосудия и государства, как единственного акционера банка», — заявил адвокат Приватбанка Виктор Тарасенков.

Решение поставило точку и по этому делу, а также закрывает более 40 подобных исков.

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Напомним, что Высокий суд Лондона 2 октября возобновил рассмотрение дела Приватбанка против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а в сентябре НАБУ и САП передали в суд дело о хищении средств Приватбанка на общую сумму более 8,4 млрд грн.