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27 ноября 2023, 7:40 Читати українською

Курс доллара в декабре: что грозит гривне и с какими ценниками в обменниках встретим Новый год

В начале зимы Украину будет ждать ряд новых испытаний: власти неоднократно заявляли о рисках ракетных ударов по инфраструктуре, а блокирование польской границы усложняет экспорт, что может уменьшить объемы поступления валюты от торговли. Какие еще факторы будут влиять на курс, и как он может измениться до конца года, «Минфину» прокомментировали банкиры.

В начале зимы Украину ждет ряд новых испытаний: власти неоднократно заявляли о рисках ракетных ударов по инфраструктуре, а блокирование польской границы грозит усложнить торговлю.

Укрепление вместо обвала

Ключевым событием на валютном рынке этой осенью стал переход Нацбанка к режиму управляемой гибкости обменного курса. Поскольку в момент введения изменений мало кто понимал, как будут соотноситься между собой «управляемость» и «гибкость», значительная часть обозревателей и граждан ожидала быстрого обвала национальной валюты.

Эти прогнозы вылились в значительный спрос на валюту на межбанке в первые дни действия новых валютных правил. Но Нацбанк удовлетворил его, продав из своих резервов более $500 млн.

В целом, в течение октября регулятор продал на межбанке чуть больше $3,3 млрд, что стало рекордным объемом интервенций с июня 2022 года. В ноябре же средние недельные продажи валюты регулятором составили около $550 млн; если эта тенденция будет продолжаться, то месячные интервенции регулятора снизятся.

Благодаря финансовой поддержке Нацбанка гривна с момента перехода на гибкий курс укрепилась. Если до перемен купить доллар на межбанке можно было за 36,93 грн, то сейчас это уже 36,08 грн.

Укреплялась в этот период и наличная валюта. До перемен стоимость доллара в продаже составила 38,23 грн, а в конце прошлой недели она упала до 37,73 грн.

Наличный курс доллара осенью

Что будет влиять на курс в дальнейшем

Эксперты, с которыми пообщался Минфин, отмечают несколько факторов, которые до конца года будут положительно влиять на курс гривны.

В первую очередь, это снижение спроса на валюту и более активная ее продажа на фоне укрепления гривны.

«Ажиотажный спрос, в значительной степени, иссяк. С другой стороны, продавцы валюты среди клиентов банков стали менее склонны к придерживанию валюты в ожидании резкой девальвации, так что объемы еженедельного предложения на рынке возобновились до уровней июня-сентября», — рассказывает директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

По словам директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, гривне могут помочь сокращение срока возврата выручки от экспортных операций определенных категорий агропродукции и блокировка импорта на украинских границах, что временно приведет к ослаблению объемов покупки валюты.

Но есть несколько факторов, которые, наоборот, будут играть на ослабление гривны. В первую очередь, отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, это девальвационные настроения населения.

«Пиковых значений они достигли в начале октября, когда НБУ объявил о переходе в режим управляемой гибкости. Сейчас, если судить по статистике объемов купли-продажи валюты населением, они немного утихли. Но все же большинство верит в „доллар по 41“ или даже больше, результатом чего является стабильно отрицательное сальдо валютных операций населения. Хотя долгое время до середины августа оно было преимущественно положительным», — рассказала она «Минфину».

Также на курс могут повлиять российские ракетные удары по энергетическим объектам и портовой инфраструктуре. Существенные повреждения заставят компании увеличить закупку энергетического оборудования за границей, что создаст дополнительный спрос на валюту на межбанке. Кроме того, блекауты спровоцируют снижение производства и сокращение валютной выручки от экспорта.

Все зависит от Нацбанка

Большинство экспертов, с которыми общалась редакция, убеждены, что решающим фактором влияния на курс будут оставаться действия НБУ на межбанке — объем его интервенций и ценники, которые он будет выставлять.

«Курс сейчас формируется не столько рыночными факторами, сколько целевыми ориентирами Национального банка. Рынок ожидал умеренной девальвации еще с момента отмены фиксированного курса в октябре, но у НБУ есть собственные планы», — отмечает директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артем Красовский.

В то же время, по его словам, такие обстоятельства, как выделение международной помощи или условия экспорта, могут влиять на решительность и способность регулятора держать курс в заданном диапазоне.

Подобной позиции придерживается и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

«Первый месяц работы в условиях режима управляемой гибкости показал, что НБУ пока не настроен давать рынку больше возможностей для самосбалансирования. Похоже, что НБУ существенно не будет расширять коридор колебания курса в ближайшее время. Но ожидаемый рост дисбалансов на валютном рынке в конце года из-за действия сезонных факторов должен все же помочь умеренной девальвации гривны», — считает он.

Каким будет курс

Специалисты, с которыми общался «Минфин», убеждены, что существенных изменений курса до конца года ожидать не стоит.

Александр Печерицын ожидает, что при сохранении нынешней политики НБУ, на межбанке будет оставаться коридор в пределах 36−36,5 грн/$, а ослабление гривны, если и произойдет, то ориентировочно до уровня, который был до внедрения управляемой гибкости, — 36,8−36,9 грн/$

Незначительное ослабление гривны на межбанке — ориентировочно до 37 грн/$ — прогнозирует Виталий Ваврищук.

О подобном верхнем рубеже для доллара говорит и Анна Золотько. По ее словам, безналичный курс будет находиться в диапазоне 36−37 грн/$. А вот насчет наличного рынка, то здесь, по ее мнению, возможны большие ситуативные колебания в случае непредсказуемых событий, способных влиять на массовые настроения. Однако, по базовому сценарию наличный курс будет колебаться в пределах 37,1−38,4 грн/$.

Читайте также: Перехода к гибкости обменного курса еще не было: когда его ждать

В том, что до конца года курс доллара не превысит 37 грн, уверен и заместитель главы Правления Кристалбанка Евгений Казаков. Хотя, предостерегает он, в случае атак на инфраструктуру и увеличения панических настроений населения, в следующем году мы все же можем увидеть более существенные изменения на рынке.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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Комментарии - 2

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+14
TAN72
TAN72
27 ноября 2023, 7:50
#
У нас курс и цены живут в параллельных мирах.
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0
YakovBoricov
YakovBoricov
27 ноября 2023, 11:41
#
Кроме всего перечисленного курс сейчас прямо зависит от финансовой поддержки Украины, которая на сейчас продолжается. И будет продолжаться. Валюту, которая приходит, необходимо менять на гривны. Данная стабильность , дополнительно, позитивно влияет на продажу ОВГЗ, что также в свою очередь будет влиять на понижение и удержания курса. К осени основная масса людей уже скупиласть и сидит в валюте, потому как все СМИ и «аналитики» просили народ сукупить эти доллары, что уже не предполагает большого неконролируемого ажиотажа. Бомбежки на которые ставят акцент, так они и не прекращались и дальше будут, идет война, но это на курс точно уже не влияет, как в начале войны. Импорт и экспорт — этот фактор сработает после войны , но уж точно не сейчас, хаос в стране никому не нужен. Стабильность на финансовом рынке контролируется и нашими партнерами, так как они сюда свои большие деньги вливают , им так вообще не нужен крах, мы по прежнему отдаем долги и платим проценты, это всех полностью устраивает.
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