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27 ноября 2023, 11:47 Читати українською

Рада разблокировала подписание закона о возврате налоговых проверок с 1 декабря

Верховная Рада отклонила блокирующие постановления по проекту закона № 10016-д о частичном возобновлении налоговых проверок. Об этом глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.

Верховная Рада отклонила блокирующие постановления по проекту закона № 10016-д о частичном возобновлении налоговых проверок.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Проверки по рисковым предприятиям будут возобновлены с 1 декабря 2023 года. Ожидаем подписание президентом», — подчеркнул он.

Предыстория

9 ноября парламент принял закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок».

Согласно документу, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены предприятия в сфере производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые за 2021 год:

  • имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
  • имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;
  • годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

В то же время не возвращаются проверки для ФОП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Возобновление налоговых проверок вместе с принятием закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) остается среди невыполненных обязательств Украины перед МВФ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+13
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 ноября 2023, 15:50
#
Ага, но он не учёл что когда любой человек станет президентом какой либо страны, в нашем случае Украины, он примет на себя всю нелогичность, глупость, патриотичность народа живущего в ней. Так и произошло, коллективное бессознательное масс толпы, превратило здравомыслящего Зеленского в то что есть большинство народа Украины = тупой патриот, которого окружают воры, копия большинства народа Украины:)
Никогда не стремитесь стать кумиром или идолом толпы, иначе станете таким же болванчиком)Не возможно изменить мир, можно лишь изменить себя, и только так вы измените мир вокруг себя:)
+
0
AISt
AISt
27 ноября 2023, 16:31
#
Вы мабуть не звернули уваги, але він казав це ще до початку повномасштабної війни бо щиро вірив в те що її не буде.
І в цьому була його помилка.
+
+45
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 ноября 2023, 18:11
#
Люди обеих сторон жаждут войны уже давно, он лишь реализовал их горячее желание на самоликвидацию с обеих сторон…
+
+45
KValera
KValera
27 ноября 2023, 22:17
#
Валерка Котовский. Таки Украина напала на россию?
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 ноября 2023, 9:37
#
Это не важно кто на кого напал))) Важно что тупыми людьми манипулируют придумывая им всё новые слова которых не существует в материальном мире:) Это тоже самое что я придумаю тебе национальность землерой, а на другом конце света придумаю другим название водокопы, и скажу идите мочите друг друга за мои интересы :D думай шире)
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 ноября 2023, 14:06
#
Это шо опять перемога над народом ? Слава там тем кто защищает режим и олигархов :D
+
0
Roofil
Roofil
28 ноября 2023, 10:00
#
Зробили себе разом, скажем так пабєда…
+
0
Moonlighter
Moonlighter
28 ноября 2023, 10:13
#
Как для людей, то закон вступает в силу через несколько дней. Как для себя пишут закон — вступает в силу через 3−6 месяцев или просто следующего года.
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