Рада разблокировала подписание закона о возврате налоговых проверок с 1 декабря

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Что известно

«Проверки по рисковым предприятиям будут возобновлены с 1 декабря 2023 года. Ожидаем подписание президентом», — подчеркнул он.

Предыстория

9 ноября парламент принял закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок».

Согласно документу, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены предприятия в сфере производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые за 2021 год:

имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

имели уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;

годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

В то же время не возвращаются проверки для ФОП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Возобновление налоговых проверок вместе с принятием закона о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) остается среди невыполненных обязательств Украины перед МВФ.