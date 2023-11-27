Европейский инвестиционный банк открывает офис в Киеве

Европейский инвестиционный банк объявил об открытии в Киеве нового регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы. Об этом сообщило посольство Евросоюза, в помещении которого будет расположен этот офис.

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Что известно

Новое региональное представительство будет оказывать усиленную поддержку Украине и Восточной Европе в целом, сотрудничая и координируя работу с представительствами ЕИБ в Молдове и Южном Кавказе (Тбилиси, Грузия).

На открытие офиса в Киев приехали президент ЕИБ Вернер Хойер и вице-президент Тереза Червинская.

Справка

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 г. ЕИБ оказал немедленную помощь Украине, выделив с 2022 года 1,7 млрд евро на срочный ремонт инфраструктуры страны, разрушенной российскими бомбардировками.

Банк ЕС также предоставил кредитную линию в 4 млрд евро для поддержки интеграции беженцев из Украины в странах ЕС.

По инициативе «EU for Ukraine» и ее фонда «EU4U Fund» Банк остается преданным усилению своей деятельности в Украине в соответствии с мандатом, предоставленным лидерами ЕС, и в тесном сотрудничестве с Европейской Комиссией, Европейским Парламентом, государствами-членами ЕС и международными партнерами.