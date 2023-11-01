Запасы природного газа в украинских хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров, что на 1,3 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Запасы газа в украинских хранилищах превысили прогнозы
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Запасы природного газа в подземных хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров. Это на 1,3 млрд больше, чем планировалось согласно прогнозному балансу Кабинета министров на 1 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.
Читайте также: В Нафтогазе рассказали, когда прекратят поставлять российский газ в Европу
Напомним
Ранее правительство ставило задачу к началу отопительного сезона накопить в хранилищах 14,7 млрд кубометров газа.
«Минфин» писал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли исторического максимума.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии - 2