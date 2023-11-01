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1 ноября 2023, 13:58 Читати українською

Запасы газа в украинских хранилищах превысили прогнозы

Запасы природного газа в украинских хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров, что на 1,3 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Запасы природного газа в украинских хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров, что на 1,3 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось.
Фото: freepik.com

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«Запасы природного газа в подземных хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров. Это на 1,3 млрд больше, чем планировалось согласно прогнозному балансу Кабинета министров на 1 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.

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Напомним

Ранее правительство ставило задачу к началу отопительного сезона накопить в хранилищах 14,7 млрд кубометров газа.

«Минфин» писал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли исторического максимума.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
1 ноября 2023, 14:13
#
Так когда снижение цены?! У нас ведь «рынок»!?
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0
neverice
neverice
1 ноября 2023, 14:58
#
Якої саме ціни? Для населення у нас 8 грн за куб, або ж $216 за тисячу, що суттєво нижче цін на газовому ринку.
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