Запасы газа в украинских хранилищах превысили прогнозы

Запасы природного газа в украинских хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров, что на 1,3 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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«Запасы природного газа в подземных хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров. Это на 1,3 млрд больше, чем планировалось согласно прогнозному балансу Кабинета министров на 1 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.

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Напомним

Ранее правительство ставило задачу к началу отопительного сезона накопить в хранилищах 14,7 млрд кубометров газа.

«Минфин» писал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли исторического максимума.