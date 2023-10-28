Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза — до 10 050 грн. Об этом сообщает Министерство экономики.
«Армия восстановления»: Кабмин увеличил в полтора раза оплату за выполнение общественно полезных работ
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Так, оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 грн. до 10 050 грн. С 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 грн., с 1 апреля 2024 года — до 12 000 грн.
Минэкономики напомнили, что виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона.
«Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ», — пояснили в министерстве.
К каким работам чаще всего привлекают безработных
Чаще всего безработных привлекают к:
- работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
- разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;
- предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
- плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонта военной амуниции;
- пособия по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
- разбора завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
- обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
- строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
- работ по заготовке дров для нужд военных и населения.
Напомним
«Минфин» писал, что на конец августа 2023 года в рамках проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ привлекли почти 48 тысяч безработных — они заработали 305 млн грн.
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