Центральный банк Турции повысил процентную ставку до 35%

Комитет по денежно-кредитной политики во главе с губернатором Хафизе Гайе Эркан повысил свой контрольный показатель до 35% с 30%, согласно большинству прогнозов. Акции турецких банков сохранили свой прирост после объявления, а курс лиры почти не изменился.

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Пятое повышение подряд продолжает месячный цикл жесткости монетарной политики, поскольку Турция стремится справиться с инфляцией, которую Международный валютный фонд прогнозирует пятую по скорости в мире.

Более высокие ставки необходимы, чтобы привлечь иностранные приливы на местные рынки облигаций в то время, когда, по прогнозам, инфляция начнет замедляться только со второго квартала следующего года.

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