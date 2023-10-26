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26 октября 2023, 18:01 Читати українською

Центральный банк Турции повысил процентную ставку до 35%

Центральный банк Турции значительно повысил процентную ставку в четверг и сообщил, что может еще больше усилить политику, чтобы обуздать инфляцию, которая в конце этого года достигнет 70%. Об этом пишет Bloomberg.

Центральный банк Турции значительно повысил процентную ставку в четверг и сообщил, что может еще больше усилить политику, чтобы обуздать инфляцию, которая в конце этого года достигнет 70%.
Фото: depositphotos

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Комитет по денежно-кредитной политики во главе с губернатором Хафизе Гайе Эркан повысил свой контрольный показатель до 35% с 30%, согласно большинству прогнозов. Акции турецких банков сохранили свой прирост после объявления, а курс лиры почти не изменился.

Читайте: Индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7,1% — наибольшее падение после землетрясений

Пятое повышение подряд продолжает месячный цикл жесткости монетарной политики, поскольку Турция стремится справиться с инфляцией, которую Международный валютный фонд прогнозирует пятую по скорости в мире.

Более высокие ставки необходимы, чтобы привлечь иностранные приливы на местные рынки облигаций в то время, когда, по прогнозам, инфляция начнет замедляться только со второго квартала следующего года.

Читайте: ЦБ Турции повысил ставки до максимума за последние 20 лет

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+75
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 октября 2023, 18:18
#
Как диктаторы влияют на экономику …
+
+15
Три літри
Три літри
26 октября 2023, 18:37
#
Пхах, Чудово, дивно що Путлер цим ще не скористався
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
26 октября 2023, 19:15
#
Эрди еще не желал своему народу 36,6?
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
27 октября 2023, 7:39
#
Всупереч загальноприйнятій думці, я думаю, що чим більше ставка, тим більша інфляція буде в майбутньому.
логіка проста, як 5 копійок: якщо сьогодні економіка взяла гроші під кредит 35%, то через рік економіка має повернути на +35% БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ! а звідки може взятись на +35% більше грошей в економіці??? тільки і виключно за рахунок нових кредитів і чергового друку макулатури!
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 октября 2023, 9:26
#
И да и нет , вопрос в том насколько в будущем будут жалеть тех кто взял кредиты . В США все знают таргет и там мало кого жалеют . В экономиках типа турции скорее всего вы правы
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