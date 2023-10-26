Центральный банк Турции значительно повысил процентную ставку в четверг и сообщил, что может еще больше усилить политику, чтобы обуздать инфляцию, которая в конце этого года достигнет 70%. Об этом пишет Bloomberg.
Центральный банк Турции повысил процентную ставку до 35%
Комитет по денежно-кредитной политики во главе с губернатором Хафизе Гайе Эркан повысил свой контрольный показатель до 35% с 30%, согласно большинству прогнозов. Акции турецких банков сохранили свой прирост после объявления, а курс лиры почти не изменился.
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Пятое повышение подряд продолжает месячный цикл жесткости монетарной политики, поскольку Турция стремится справиться с инфляцией, которую Международный валютный фонд прогнозирует пятую по скорости в мире.
Более высокие ставки необходимы, чтобы привлечь иностранные приливы на местные рынки облигаций в то время, когда, по прогнозам, инфляция начнет замедляться только со второго квартала следующего года.
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Комментарии - 5
логіка проста, як 5 копійок: якщо сьогодні економіка взяла гроші під кредит 35%, то через рік економіка має повернути на +35% БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ! а звідки може взятись на +35% більше грошей в економіці??? тільки і виключно за рахунок нових кредитів і чергового друку макулатури!