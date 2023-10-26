НБУ установил учетную ставку на уровне 16% и оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых с 27 октября и в то же время оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 установить учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. Таким образом, Национальный банк модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе «нижней границы».

Ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом: ставка по трехмесячным ГС будет равна «учетной ставке + 4 в. п.» (20%), а по кредитам рефинансирования — «учетной ставке + 6 в. п.» (22%). Следовательно, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными", — заявил Пышный.

Что даст модернизация операционного дизайна

Модернизация операционного дизайна монетарной политики усугубит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Такие изменения, в частности, позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке. В результате увеличится способность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения.

«Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте», — отметил Пышный.

Напомним

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

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Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).