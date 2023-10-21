Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения
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Что изменили в Правилах дорожного движения
- водители вне населенных пунктов должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год (ранее это правило действовало с 1 октября по 1 мая). В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.
- запретили перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;
- уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
Напомним
«Минфин» писал, что украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.
Источник: Минфин
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