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21 октября 2023, 11:53 Читати українською

Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения

Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.
Фото: pixabay.com

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Что изменили в Правилах дорожного движения

  • водители вне населенных пунктов должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год (ранее это правило действовало с 1 октября по 1 мая). В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.
  • запретили перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;
  • уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Напомним

«Минфин» писал, что украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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