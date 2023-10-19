Годовой объем криптотранзакций в Великобритании достиг примерно $252,1 млрд. Это оказалось наибольшим показателем в Европе и третьим в мире, следует из отчета Chainalysis, пишет Forklog.
Великобритания стала крупнейшей криптоэкономикой в Европе с объемом $252 млрд
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В глобальном рейтинге страну обошли только США и Индия.
Регион Центральной, Северной и Западной Европы (CNWE), куда входит Великобритания, в целом является второй по величине криптоэкономикой в мире. Его доля в объеме транзакций составляет 17,6% с суммарной стоимостью примерно на $1 трлн. Лидером является Северная Америка.
В числе ведущих стран CNWE по показателям активности в цифровых активах оказались также Германия, Испания, Франция, Нидерланды и Италия. Наиболее популярной категорией услуг для пользователей стали сервисы DeFi — 54,8% от общего объема.
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По словам основателя и CEO биткоин-биржи Solidi Джейми Макнота, британские потребители обычно ищут в криптовалютах альтернативу «низкой доходности сбережений и традиционных инвестиций». После падения популярности NFT они переключились на биткоин (особенно в ожидании халвинга в 2024 году) и Ethereum, значительные ставки также делаются на XRP, Cardano и Solana, отметил эксперт.
Напомним
В глобальном рейтинге принятия криптовалют за 2023 год от Chainalysis Великобритания не вошла в топ-10 (14 место). Первые строчки заняли Индия, Нигерия, Вьетнам, США и Украина.
Комментарии - 3
Податки від багатьох бізнесів (криптобіржі, обмінники). Особливо від криптобірж бо туди приходять пограти люди зі всього світу і всі вони залишають там трохи своїх грошей які конвертуються у прибуток фірми, а відповідно і її податки.
В нас є відома українська кріптобіржа Куна. А де вона зареєстрована? Правильно, у Великій Британії.
Я і сам би там охоче зареєстрував фірму бо там просто і прозоро вести свій бізнес, на відміну від українських умов. Тут хіба що тільки український ФОП виграє за рахунок низького податку, але якщо прибутку немає то британський варіант краще.
куна зареєстрована не в Британії а в Литві - https://kuna.io/about-us
там просто і прозоро вести бізнес ? ну так які проблемі ? немає пари тисяч фунтів на реєстрацію ? що ж це за бізнес ? Бізнес повинен бути готовим платити тисяч 10 фунтів — реєстрація , аудити , документи, відкриття рахунків і т.п. це Європа , це не безплатна Україна.