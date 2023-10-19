Великобритания стала крупнейшей криптоэкономикой в Европе с объемом $252 млрд

Годовой объем криптотранзакций в Великобритании достиг примерно $252,1 млрд. Это оказалось наибольшим показателем в Европе и третьим в мире, следует из отчета Chainalysis, пишет Forklog.

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В глобальном рейтинге страну обошли только США и Индия.

Регион Центральной, Северной и Западной Европы (CNWE), куда входит Великобритания, в целом является второй по величине криптоэкономикой в мире. Его доля в объеме транзакций составляет 17,6% с суммарной стоимостью примерно на $1 трлн. Лидером является Северная Америка.

В числе ведущих стран CNWE по показателям активности в цифровых активах оказались также Германия, Испания, Франция, Нидерланды и Италия. Наиболее популярной категорией услуг для пользователей стали сервисы DeFi — 54,8% от общего объема.

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По словам основателя и CEO биткоин-биржи Solidi Джейми Макнота, британские потребители обычно ищут в криптовалютах альтернативу «низкой доходности сбережений и традиционных инвестиций». После падения популярности NFT они переключились на биткоин (особенно в ожидании халвинга в 2024 году) и Ethereum, значительные ставки также делаются на XRP, Cardano и Solana, отметил эксперт.

Напомним

В глобальном рейтинге принятия криптовалют за 2023 год от Chainalysis Великобритания не вошла в топ-10 (14 место). Первые строчки заняли Индия, Нигерия, Вьетнам, США и Украина.