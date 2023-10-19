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19 октября 2023, 9:36 Читати українською

Великобритания стала крупнейшей криптоэкономикой в Европе с объемом $252 млрд

Годовой объем криптотранзакций в Великобритании достиг примерно $252,1 млрд. Это оказалось наибольшим показателем в Европе и третьим в мире, следует из отчета Chainalysis, пишет Forklog.

Годовой объем криптотранзакций в Великобритании достиг примерно $252,1 млрд.
Фото: depositphotos.com

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В глобальном рейтинге страну обошли только США и Индия.

Регион Центральной, Северной и Западной Европы (CNWE), куда входит Великобритания, в целом является второй по величине криптоэкономикой в мире. Его доля в объеме транзакций составляет 17,6% с суммарной стоимостью примерно на $1 трлн. Лидером является Северная Америка.

В числе ведущих стран CNWE по показателям активности в цифровых активах оказались также Германия, Испания, Франция, Нидерланды и Италия. Наиболее популярной категорией услуг для пользователей стали сервисы DeFi — 54,8% от общего объема.

Читайте: Украина вошла в топ-10 стран, где больше всего интересуются биткоином — исследование

По словам основателя и CEO биткоин-биржи Solidi Джейми Макнота, британские потребители обычно ищут в криптовалютах альтернативу «низкой доходности сбережений и традиционных инвестиций». После падения популярности NFT они переключились на биткоин (особенно в ожидании халвинга в 2024 году) и Ethereum, значительные ставки также делаются на XRP, Cardano и Solana, отметил эксперт.

Напомним

В глобальном рейтинге принятия криптовалют за 2023 год от Chainalysis Великобритания не вошла в топ-10 (14 место). Первые строчки заняли Индия, Нигерия, Вьетнам, США и Украина.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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yarg
yarg
19 октября 2023, 9:43
#
Интересно какая польза экономике и бюджету от этого
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0
Три літри
Три літри
19 октября 2023, 10:04
#
Податки від людей що вважають себе великими кріптоспекулянтами
Податки від багатьох бізнесів (криптобіржі, обмінники). Особливо від криптобірж бо туди приходять пограти люди зі всього світу і всі вони залишають там трохи своїх грошей які конвертуються у прибуток фірми, а відповідно і її податки.

В нас є відома українська кріптобіржа Куна. А де вона зареєстрована? Правильно, у Великій Британії.

Я і сам би там охоче зареєстрував фірму бо там просто і прозоро вести свій бізнес, на відміну від українських умов. Тут хіба що тільки український ФОП виграє за рахунок низького податку, але якщо прибутку немає то британський варіант краще.
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0
yarg
yarg
19 октября 2023, 11:24
#
Ну я криптоспекулянт. Переказав мільйон бітків між рахунками. В рейтинг потрапив. Які з цього податки ? ніяких. Які податки платять нелегальні криптообміннкиик , яких в Украіні тисяч 5 є ? ніяких.
куна зареєстрована не в Британії а в Литві - https://kuna.io/about-us
там просто і прозоро вести бізнес ? ну так які проблемі ? немає пари тисяч фунтів на реєстрацію ? що ж це за бізнес ? Бізнес повинен бути готовим платити тисяч 10 фунтів — реєстрація , аудити , документи, відкриття рахунків і т.п. це Європа , це не безплатна Україна.
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