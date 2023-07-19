Украина вошла в топ-10 стран, где больше всего интересуются биткоином — исследование

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Интерес к цифровым активам

Согласно исследованию, на Великобританию приходится 44,6% общего общественного интереса к цифровым активам. При этом на все страны Евросоюза приходится 44,8%.

По результатам опроса, проведенного CoinGecko в 2022 году, Великобритания занимала пятое место, поэтому аналитики отметили рост актуальности темы криптовалют и цифровых инвестиций в стране.

Украина в топ-10

Что касается Украины, наше государство в прошлом году заняло третье место в рейтинге принятия криптовалюты населением. По данным исследовательской компании Tripple A, процент украинцев, владеющих цифровыми активами, за прошлый год вырос более чем на 2%.

Таким образом, к началу 2022-го криптовалюта была у 15,72% населения или же у 6 млн граждан.

За время полномасштабного вторжения и военной агрессии россии против Украины общество оценило наибольшее преимущество криптовалютных переводов — их можно делать в любое время и в любую точку планеты. Только за первые три месяца войны Украина получила $125 млн помощи в криптовалюте, она не прекращает поступать до сих пор.

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Что касается других Европы, которые выделили в CoinGecko, активно интересуются криптоактивами Нидерланды, Польша, Германия, Франция, Словения, Румыния, Испания и государство-террорист россия.

На них приходится 34,9% криптовалютного интереса континента в промежутке с 1 января по 9 июля 2023 года.