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19 июля 2023, 11:05 Читати українською

Украина вошла в топ-10 стран, где больше всего интересуются биткоином — исследование

Аналитики из CoinGecko провели исследование и назвали страны, наиболее заинтересованные в популяризации биткоина. Рейтинг европейских государств возглавила Великобритания — здесь проявляют наибольший интерес к биткоину и криптовалютам. В свою очередь Украина вошла в топ-10, заняв девятое место, пишет Noworries.news.

Аналитики из CoinGecko провели исследование и назвали страны, наиболее заинтересованные в популяризации биткоина.
Фото: depositphotos.com

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Интерес к цифровым активам

Согласно исследованию, на Великобританию приходится 44,6% общего общественного интереса к цифровым активам. При этом на все страны Евросоюза приходится 44,8%.

По результатам опроса, проведенного CoinGecko в 2022 году, Великобритания занимала пятое место, поэтому аналитики отметили рост актуальности темы криптовалют и цифровых инвестиций в стране.

Украина в топ-10

Что касается Украины, наше государство в прошлом году заняло третье место в рейтинге принятия криптовалюты населением. По данным исследовательской компании Tripple A, процент украинцев, владеющих цифровыми активами, за прошлый год вырос более чем на 2%.

Таким образом, к началу 2022-го криптовалюта была у 15,72% населения или же у 6 млн граждан.

За время полномасштабного вторжения и военной агрессии россии против Украины общество оценило наибольшее преимущество криптовалютных переводов — их можно делать в любое время и в любую точку планеты. Только за первые три месяца войны Украина получила $125 млн помощи в криптовалюте, она не прекращает поступать до сих пор.

Читайте: «Киты» скупают биткоин: чем отличаются стратегии крупных и частных инвесторов

Что касается других Европы, которые выделили в CoinGecko, активно интересуются криптоактивами Нидерланды, Польша, Германия, Франция, Словения, Румыния, Испания и государство-террорист россия.

На них приходится 34,9% криптовалютного интереса континента в промежутке с 1 января по 9 июля 2023 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
19 июля 2023, 11:06
#
Ви два роки і так розповідали що ми в десятці.

Коли ми встигли з неї вийти?

Таким чином, на початок 2022-го криптовалюта була у 15,72% населення або ж у 6 млн громадян.

Не зрозуміло на чому базується цей висновок
+
+8
Rubi0
Rubi0
19 июля 2023, 11:21
#
Когда в страну завел 1 доллар, а за вывод 2, то не удивительно, скоро и пенсионеры будут хранить под матрасом флешку с usdt.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
19 июля 2023, 12:28
#
Це все айтішники!)
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