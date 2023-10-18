Главное за среду: Валютные депозиты, ипотечные ставки и платежная система Etsy Payments

Аренда и покупка чужих банковских счетов становится распространенным явлением в 2023 году. Украинцы дают пользоваться своими карточками посторонним лицам, несмотря на оговорку финансистов. Впрочем, суровая уголовная ответственность за это не предусмотрена, хотя Нацбанк и подал законопроект с криминализацией ряда платежных нарушений. «Минфин» выяснил позицию НБУ по использованию чужих банковских счетов, а также прояснил права держателей карт у банкиров и юристов.

Коммерческие банки впервые, с начала войны, снизили ипотечные ставки

С начала широкомасштабного вторжения коммерческие банки впервые снизили ипотечные ставки, сократив их сразу на 3%. Об этом сообщила Елена Дмитриева, первый заместитель Председателя правления Глобус Банка.

Мелкие банки режут доходность по валютным депозитам

Вслед за крупными финучреждениями ставки снижают и небольшие банки. Из 19 участников обзора за последний месяц доходность вкладов в гривне или СКВ порезали шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн. Обо всех их предложениях по состоянию на 18 октября читайте в свежем обзоре «Минфина».

Защита инвесторов: Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 16 кейсов.

В Украине начинает работу платежная система Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции. Теперь свой платежный интерфейс Etsy запускается в Украине.