Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024−2027 годы. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины, выставившая на сайте указанный проект для обсуждения.
В Минэкономики рассчитали, какие специальности будут необходимы в Украине до 2027 года
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Потребность в специалистах будет расти каждый год
Согласно прогнозу, потребность будет:
- 2024 год — 482 тысячи человек,
- 2025 год — 542 тысячи человек,
- 2026 год — 607 тысяч человек,
- 2027 год — 670 тысяч человек.
Наибольшая потребность к 2027 году будет в следующих кадрах:
- Рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве — 358 тысяч,
- Руководители предприятий, учреждений и организаций — 179 тысяч,
- Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок — 175 тысяч,
- Профессионалы в области физических, математических и технических наук — 147 тысяч,
- Технические специалисты в области прикладных наук и техники — 143 тысячи.
Источник: Минфин
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