В Минэкономики рассчитали, какие специальности будут необходимы в Украине до 2027 года

Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024−2027 годы. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины, выставившая на сайте указанный проект для обсуждения.