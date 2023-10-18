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18 октября 2023, 19:04 Читати українською

В Минэкономики рассчитали, какие специальности будут необходимы в Украине до 2027 года

Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024−2027 годы. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины, выставившая на сайте указанный проект для обсуждения.

Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024−2027 годы.
Фото: freepik.com

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Потребность в специалистах будет расти каждый год

Согласно прогнозу, потребность будет:

  • 2024 год — 482 тысячи человек,
  • 2025 год — 542 тысячи человек,
  • 2026 год — 607 тысяч человек,
  • 2027 год — 670 тысяч человек.

Наибольшая потребность к 2027 году будет в следующих кадрах:

  • Рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве — 358 тысяч,
  • Руководители предприятий, учреждений и организаций — 179 тысяч,
  • Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок — 175 тысяч,
  • Профессионалы в области физических, математических и технических наук — 147 тысяч,
  • Технические специалисты в области прикладных наук и техники — 143 тысячи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 октября 2023, 19:29
#
Забыли о экспертах и аналитиках.
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0
Rubi0
Rubi0
18 октября 2023, 19:39
#
+ журналисты и активисты для прыжков по улицам)
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0
R S
R S
18 октября 2023, 19:41
#
В этой стране каждый второй мнит себя экспертом и (или) аналитиком.
Лучше бы учились головой думать и своими руками что-то полезное делать…
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