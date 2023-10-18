Украинские граждане и бизнес держат большую часть активов в валюте «под подушкой» — Данилишин

Большинство украинцев, а именно 69%, сохраняют свои сбережения в иностранной валюте. К началу войны эта цифра была меньше на 4%. При этом 85% украинцев банкам не доверяют, а предпочитают хранить деньги дома. Об этом сообщил член Совета НБУ Богдан Данилишин .

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Валютные активы

По его словам, более 85% валютных активов, а именно $116 млрд составляет наличная иностранная валюта. По сравнению с иностранной валютой, гривневые финансовые активы составляют меньше доли в общих финансовых активах и составляют 31%.

Из этого числа 11% сбережений приходится на срочные вклады населения, 11% - на срочные вклады бизнеса и 42% - на текущие счета.

Данилишин добавил, что по состоянию на 1 сентября 2023 финансовые активы в иностранной валюте включающие наличные, валютные банковские депозиты и облигации в иностранной валюте составляли $136 миллиардов.