Украинские граждане и бизнес держат большую часть активов в валюте «под подушкой» — Данилишин

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 октября 2023, 10:49 Читати українською

Украинские граждане и бизнес держат большую часть активов в валюте «под подушкой» — Данилишин

Большинство украинцев, а именно 69%, сохраняют свои сбережения в иностранной валюте. К началу войны эта цифра была меньше на 4%. При этом 85% украинцев банкам не доверяют, а предпочитают хранить деньги дома. Об этом сообщил член Совета НБУ Богдан Данилишин.

Большинство украинцев, а именно 69%, сохраняют свои сбережения в иностранной валюте.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютные активы

По его словам, более 85% валютных активов, а именно $116 млрд составляет наличная иностранная валюта. По сравнению с иностранной валютой, гривневые финансовые активы составляют меньше доли в общих финансовых активах и составляют 31%.

Из этого числа 11% сбережений приходится на срочные вклады населения, 11% - на срочные вклады бизнеса и 42% - на текущие счета.

Данилишин добавил, что по состоянию на 1 сентября 2023 финансовые активы в иностранной валюте включающие наличные, валютные банковские депозиты и облигации в иностранной валюте составляли $136 миллиардов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 октября 2023, 10:52
#
РНБО уже интересуют «карманы» граждан? Других проблем в стране нет?
+
+30
malfar
malfar
18 октября 2023, 11:16
#
То Данілишин, а то Данилов… є різниця
+
+23
financialGenius
financialGenius
18 октября 2023, 11:03
#
Ну так все правильно говорит … за 30 лет независимости не сделали ничего что бы доверять банковской системе , ссквжлым годом только хуже становилось и когда курс уходил в небо те 200 000 так и оставались 200 000 возврата через фгвфл, а в долларовом эквиваленте уменьшался … Зачем хранить валюту под такие же проценты или даже меньше чем уже в Швейцарии??? 3,69% ставка годовых в евро и долларе в одном из швейцарских банков …
+
0
financialGenius
financialGenius
18 октября 2023, 11:08
#
П.С. У нас даже чиновники не стесняются декларировать миллионы в наличной форме и папу тысяч на банковских счетах … давайте начните с себя и покажите пример всем украинцам !
+
0
Maks Programmer
Maks Programmer
18 октября 2023, 11:15
#
В якому із швейцарських банків?
+
0
financialGenius
financialGenius
18 октября 2023, 11:22
#
Кантональный банк швиц
+
0
kadaad1988
kadaad1988
18 октября 2023, 11:16
#
Я (идиот) держал свои активы перед майданом 2014-го в украинских банках, результат оказался весьма плачевным после прихода к власти парашенка и его воровской шайки… Теперь, только под подушкрй, как оказалось, так надежней.
+
+30
Riojas
Riojas
18 октября 2023, 11:22
#
Не дают покоя государству неощипаные гуси. создайте условия для инвестиций, а потом считайте. С учетом денежных реформ СССР, наверное нет ни одного гражданина, которого государство хоть раз не намахало со вкладами в национальной валюте.
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
18 октября 2023, 11:24
#
По-моему, надо ещё больше запретов ввести на распоряжение собственными деньгами. Тогда точно все понесут деньги в банки.
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
18 октября 2023, 11:48
#
Есть с кого брать пример «Правление НБУ хранит: 86% сбережений в инвалюте; 58% — за границей;»

https://minfin.com.ua/invest/articles/skolko-zarabatyvayut-gde-i-v-chem-hranyat-sberezheniya-topchinovniki-nbu/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами