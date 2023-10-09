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9 октября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за понедельник: Курс валют на 5 дней, инфляция в Украине и что хочет от нас МВФ

Доллар и евро ближайшие 5 дней: кто на самом деле будет «руководить» курсом и куда его сдвинет

На этой неделе участники валютного рынка продолжат адаптироваться к новым правилам игры, установленным Нацбанком с 3 октября. Инструменты, которые использует НБУ для выполнения политики гибкого курсообразования, хорошо знакомы еще с довоенных времен. О том, как отреагировал рынок на новые реалии работы и как будет вести себя в ближайшие пять дней, расскажет «Минфин».

Инфляция на Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. Как изменились цены

Инфляция в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. По данным Госстата, в сентябре в Украине возобновился рост потребительских цен на 0,5% после двух месяцев дефляции. При этом с начала года цены выросли на 3%.

Инвесторы убегают в трежерис: что спасет рынок акций

Начало прошлой недели принесло оптимизм: выходными Конгрессу США удалось договориться о временном бюджетном соглашении, которое позволило избежать «шатдауна» американского правительства. Утро фьючерсы на индексы акций встретили ростом на 1%, однако в итоге оказалось, что не так просто. Детальнее о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.

«Собственное дело»: в следующем году Кабмин удвоит финансирование на развитие бизнеса — Минэкономики

В 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен.

Налоговые проверки, сверхприбыли банков и госдолг: что хочет от нас МВФ

О том, как Украина выполняет взятые перед МВФ обязательства, которые помогут увеличить доходы бюджета, почему важно выполнить структурные маяки и готовы ли кредиторы списать нам долги, рассказали глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей и заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

Источник: Минфин
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