Минцифры представило дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине

Министерство цифровой трансформации представило дорожную карту по регулированию искусственного интеллекта в Украине, которая украинским компаниям должна подготовиться к принятию закона-аналога AI Act ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Регулирование ИИ

Разработанная дорожная карта по регулированию ИИ должна помочь украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act ЕС, а гражданам научиться защищать себя от рисков ИИ.

Отмечается, что благодаря разработанному подходу к регулированию ИИ украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.

Важный фокус — права украинцев в цифровом пространстве. Искусственный интеллект ежедневно развивается, поэтому наша цель — создать безопасную среду, в которой ИИ будет помогать обществу, а не создавать дополнительные угрозы.

«Уже сегодня в Украине И И активно используют в разных направлениях. Особенно важно использование искусственного интеллекта в сфере военных технологий. Он помогает фиксировать перемещение техники и личного состава кафиров, сбивать вражеские ракеты, эффективнее наводить БПЛА на цели и т. д. », — отметил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В основе внедрения регулирования ИИ лежит bottom-up подход, предусматривающий движение от меньшего к большему: сначала предоставление бизнеса инструмента для подготовки к будущим требованиям, а после этого будет принят закон.

В разработке дорожной карты принимал участие профильный бизнес, ученые и педагоги из экспертного комитета по ИИ при Министерстве.