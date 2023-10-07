НБУ за неделю продал на межбанке рекордный объем валюты с начала года

Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 октября, купил на межбанковском валютном рынке $12,05 млн и продал $1 163,74 млн. Это самый большой объем продаж валюты за неделю с начала года. Чистая продажа валюты составила $1 151,69 млн против $617,09 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $542,6 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $208,03 млн;

продал $20 626,24 млн.

Чистая продажа валюты составила $20 418,21 млн.

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