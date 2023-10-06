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6 октября 2023, 19:24 Читати українською

Суд оставил в силе залог Коломойскому почти в 4 миллиарда

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме почти 3,9 млрд грн бизнесмену Игорю Коломойскому, подозреваемого в мошенничестве и завладении средствами Приватбанка. Об этом сообщает УНИАН.

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме почти 3,9 млрд грн бизнесмену Игорю Коломойскому, подозреваемого в мошенничестве и завладении средствами Приватбанка.
Фото: censor.net

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Защита просил отменить определение суда первой инстанции об изменении меры пресечения по содержанию под стражей с альтернативой залогу в 509 млн грн до содержания под стражей из почти 3,9 млрд грн залога.

Адвокаты бизнесмена в своей апелляционной жалобе в очередной раз отметили, что подозрение и избранная ему мера пресечения являются, по их мнению, необоснованными и немотивированными.

Кроме того, защита подчеркнул, что такая мера пресечения несовместима с состоянием здоровья Коломойского, ведь она должна постоянно принимать определенный тип лекарств и находиться под наблюдением врача.

Также в апелляционной жалобе говорится, что у бизнесмена нет средств для внесения определенного судом залога, что позволило бы ему выйти из-под стражи.

По мнению защитников, судебное разбирательство во время заседания по изменению меры пресечения было неполным, а решение — необоснованным. По словам адвокатов, следователь судья не мог убедиться в обоснованности подозрения, поскольку таких материалов в рассматриваемом им ходатайстве нет.

Прокуроры, в свою очередь, возразили против удовлетворения судом апелляционной жалобы.

Посоветовавшись и исследовав материалы дела, коллегия судей решила отказать защитникам в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить определение суда первой инстанции об изменении меры пресечения без изменений.

Напомним

«Минфин» писал, что Киевский апелляционный суд 25 сентября отказался изменять меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, не удовлетворив соответствующую апелляционную жалобу стороны защиты, которая просила отменить заключение под стражу с альтернативой залога.

2 сентября детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

На следующий день, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн.

При этом адвокаты олигарха заявили, что Коломойский не планирует вносить залог более чем в 500 млн грн. По словам защитников Коломойского, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому они готовят апелляцию.

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Источник: Минфин
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