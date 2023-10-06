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6 октября 2023, 15:01 Читати українською

Дополнительно 300 миллиардов на оборону. Рада приняла изменения в текущий бюджет

Верховная Рада в пятницу, 6 октября, приняла во втором чтении законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада в пятницу, 6 октября, приняла во втором чтении законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн.
Фото: t.me/yzheleznyak

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«За» проголосовали 313 народных депутатов.

300 миллиардов на оборону

На нужды обороны направят дополнительно 303 млрд. грн. В частности, расходы увеличиваются на:

  • Минобороны — 211 млрд грн
  • МВД — 79 млрд грн
  • Минсоцполитики — 16,5 млрд грн
  • МИД — 1,3 млрд грн
  • Минстратегпром — 4,3 млрд грн
  • СБУ — 4,2 млрд грн
  • ГУР — 2,5 млрд грн
  • Минобразования — 572 млн грн
  • Госспецсвязи — 570 млн грн
  • Служба внешней разведки — 500 млн грн
  • Управление госохраны — 230,5 млн грн
  • Минэнерго — 350 млн грн
  • Бюро экономической безопасности — 253,5 млн. грн.

Два рекорда

По словам Железняка, такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут свыше 3,39 трлн грн, а дефицит — более 2 трлн грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных расходов.

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Источник: Минфин
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