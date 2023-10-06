Верховная Рада в пятницу, 6 октября, приняла во втором чтении законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Дополнительно 300 миллиардов на оборону. Рада приняла изменения в текущий бюджет
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«За» проголосовали 313 народных депутатов.
300 миллиардов на оборону
На нужды обороны направят дополнительно 303 млрд. грн. В частности, расходы увеличиваются на:
- Минобороны — 211 млрд грн
- МВД — 79 млрд грн
- Минсоцполитики — 16,5 млрд грн
- МИД — 1,3 млрд грн
- Минстратегпром — 4,3 млрд грн
- СБУ — 4,2 млрд грн
- ГУР — 2,5 млрд грн
- Минобразования — 572 млн грн
- Госспецсвязи — 570 млн грн
- Служба внешней разведки — 500 млн грн
- Управление госохраны — 230,5 млн грн
- Минэнерго — 350 млн грн
- Бюро экономической безопасности — 253,5 млн. грн.
Два рекорда
По словам Железняка, такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут свыше 3,39 трлн грн, а дефицит — более 2 трлн грн.
Напомним
«Минфин» писал, что Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных расходов.
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