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4 октября 2023, 13:23 Читати українською

Возмещение вкладов через «Дию» получили уже 568 вкладчиков

По состоянию на утро 4 октября уже 568 вкладчиков ликвидируемых банков получили гарантированное возмещение от Фонда гарантирования через услугу возврата вкладов в приложении «Дия». А выплаченная уже за первую ночь сумма составила более 3,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

По состоянию на утро 4 октября уже 568 вкладчиков ликвидируемых банков получили гарантированное возмещение от Фонда гарантирования через услугу возврата вкладов в приложении «Дия».

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«Именно доступность 24/7 и полная цифровизация процесса — цели, которые команды Фонда и Минцифры ставили перед собой, начиная работу над проектом. 568 выплат на сумму свыше 3,4 млн грн уже за первую ночь — это хороший старт. Я благодарна команде Министерства цифровой трансформации и нашим банкам-агентам, которые приняли участие во внедрении услуги», — сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда.

Услугой могут воспользоваться вкладчики 34 ликвидируемых Фондом банков. В настоящее время в разрезе банков наиболее активно за возмещением через приложение «Дия» обращались вкладчики:

  • банка Конкорд — 335 выплат;
  • Мегабанка — 66 выплат;
  • МР Банка — 55 выплат;
  • банка Форвард — 37 выплат;
  • Укрбудинвестбанка- 29 выплат.

Читайте: В «Дии» стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков

Также получили возмещение от Фонда с помощью услуги Возвращения вкладов вкладчики ВТБ Банка, Мисто Банка, Златобанка, Банка Капитал, Банка Сич, Айбокс Банка.

Как получить услугу в «Дии»

  • Авторизуйтесь в приложении.
  • Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».
  • Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.
  • Выберите карту «поддержка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «Поддержка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank /monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.
  • Уточните контактные данные.
  • Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.
  • Подпишите заявление «Дия.Подписью».

Заявление сразу посылается в банк. Его обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkeptikUA
SkeptikUA
4 октября 2023, 14:23
#
Аж цілих 568 вкладників!!!
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