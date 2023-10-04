По состоянию на утро 4 октября уже 568 вкладчиков ликвидируемых банков получили гарантированное возмещение от Фонда гарантирования через услугу возврата вкладов в приложении «Дия». А выплаченная уже за первую ночь сумма составила более 3,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Возмещение вкладов через «Дию» получили уже 568 вкладчиков
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«Именно доступность 24/7 и полная цифровизация процесса — цели, которые команды Фонда и Минцифры ставили перед собой, начиная работу над проектом. 568 выплат на сумму свыше 3,4 млн грн уже за первую ночь — это хороший старт. Я благодарна команде Министерства цифровой трансформации и нашим банкам-агентам, которые приняли участие во внедрении услуги», — сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда.
Услугой могут воспользоваться вкладчики 34 ликвидируемых Фондом банков. В настоящее время в разрезе банков наиболее активно за возмещением через приложение «Дия» обращались вкладчики:
- банка Конкорд — 335 выплат;
- Мегабанка — 66 выплат;
- МР Банка — 55 выплат;
- банка Форвард — 37 выплат;
- Укрбудинвестбанка- 29 выплат.
Читайте: В «Дии» стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков
Также получили возмещение от Фонда с помощью услуги Возвращения вкладов вкладчики ВТБ Банка, Мисто Банка, Златобанка, Банка Капитал, Банка Сич, Айбокс Банка.
Как получить услугу в «Дии»
- Авторизуйтесь в приложении.
- Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».
- Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.
- Выберите карту «поддержка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «Поддержка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank /monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.
- Уточните контактные данные.
- Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.
- Подпишите заявление «Дия.Подписью».
Заявление сразу посылается в банк. Его обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.
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