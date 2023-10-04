Возмещение вкладов через «Дию» получили уже 568 вкладчиков

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«Именно доступность 24/7 и полная цифровизация процесса — цели, которые команды Фонда и Минцифры ставили перед собой, начиная работу над проектом. 568 выплат на сумму свыше 3,4 млн грн уже за первую ночь — это хороший старт. Я благодарна команде Министерства цифровой трансформации и нашим банкам-агентам, которые приняли участие во внедрении услуги», — сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда.

Услугой могут воспользоваться вкладчики 34 ликвидируемых Фондом банков. В настоящее время в разрезе банков наиболее активно за возмещением через приложение «Дия» обращались вкладчики:

банка Конкорд — 335 выплат;

Мегабанка — 66 выплат;

МР Банка — 55 выплат;

банка Форвард — 37 выплат;

Укрбудинвестбанка- 29 выплат.

Читайте: В «Дии» стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков

Также получили возмещение от Фонда с помощью услуги Возвращения вкладов вкладчики ВТБ Банка, Мисто Банка, Златобанка, Банка Капитал, Банка Сич, Айбокс Банка.

Как получить услугу в «Дии»

Авторизуйтесь в приложении.

Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».

Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.

Выберите карту «поддержка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «Поддержка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank /monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.

Уточните контактные данные.

Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.

Подпишите заявление «Дия.Подписью».

Заявление сразу посылается в банк. Его обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.