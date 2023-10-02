Болгария закрывает границу для авто с российскими номерами

К концу 2 октября Болгария приостановит въезд российских автомобилей на территорию страны. Об этом заявил директор Пограничной полиции страны Антон Златанов в эфире одного из болгарских телеканалов, передает «Европейская правда».

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«Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну», — сказал он.

По его словам, для грузовиков такой запрет действует уже несколько месяцев.

Златанов не уточнил, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но подчеркнул, что их немного.

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Напомним

Как писал «Минфин», с 17 сентября Польша, вслед за Финляндией и странами Балтии, также запретит въезд автомобилей с российскими номерами в страну.

13 сентября Эстония, Литва и Латвия заявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше, запретят въезд автомобилей с российскими номерами на территорию своих стран.

В случае прибытия на границу автомобиля с российской регистрацией у водителя и пассажиров будут два варианта: вернуться в россию, или пересечь границу без автомобиля, который могут конфисковать.

15 сентября к аналогичным ограничениям присоединилась и Финляндия.