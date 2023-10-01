Китайский Evergrande продал яхту за 30 млн евро, чтобы расплатиться по долгам

Evergrande объявил дефолт в 2021 году. В период с 21 марта 2022 года по 27 августа 2023 года торги акциями застройщика в Гонконге были прекращены.

28 августа, то есть в первый день торгов после 17-месячной паузы, котировки Evergrande упали почти на 87%. В дальнейшем бумаги сохраняли экстремальную волатильность — на торгах 6 сентября бумаги подорожали более чем на 80%.

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