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1 октября 2023, 15:13 Читати українською

Китайский Evergrande продал яхту за 30 млн евро, чтобы расплатиться по долгам

В начале этого года один из крупнейших китайских застройщиков Evergrande продал роскошную суперяхту примерно за $32 млн, поскольку кредиторы компании сосредоточили внимание на оффшорных активах компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

В начале этого года один из крупнейших китайских застройщиков Evergrande продал роскошную суперяхту примерно за $32 млн, поскольку кредиторы компании сосредоточили внимание на оффшорных активах компании.
Фото: nerukhomi.ua

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Что известно

Evergrande продала 60-метровую суперяхту Event в рамках процесса продаж непрофильных активов.

Это привело к дальнейшему сокращению непрофильных активов застройщика, поскольку ситуация с дефицитом денежных средств ухудшилась и застройщик изо всех сил пытался разработать план погашения долга.

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Поскольку основатель и председатель Evergrande Хуэй Ка Ян находится под следствием, аналитики и инвесторы задаются вопросом, кто будет управлять деятельностью компании и что произойдет с планом реструктуризации оффшорного долга.

Напомним

Evergrande объявил дефолт в 2021 году. В период с 21 марта 2022 года по 27 августа 2023 года торги акциями застройщика в Гонконге были прекращены.

28 августа, то есть в первый день торгов после 17-месячной паузы, котировки Evergrande упали почти на 87%. В дальнейшем бумаги сохраняли экстремальную волатильность — на торгах 6 сентября бумаги подорожали более чем на 80%.

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Общая сумма обязательств компании на конец июня этого года составила 2,39 трлн юаней ($327,8 млрд. текущего курса). Планировалось, что решение о реструктуризации долга будет принято в сентябре, однако Evergrande ранее в этом месяце перенес срок на октябрь.

В компании объяснили это желанием дать держателям долговых обязательств больше времени на план реструктуризации.

Источник: Минфин
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