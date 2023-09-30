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30 сентября 2023, 12:17 Читати українською

В Украине создадут специальный Оборонный фонд

В Украине будет создан специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы о воинах. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Украине будет создан специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы о воинах.
Фото: president.gov.ua

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«Ресурсы фонда — это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частные инвестиции. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов», — отметил глава государства во время открытия Форума оборонных индустрий в Киеве.

По словам президента, Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой нашей обороне, и каждой из передовых оборонных систем, используемых воинами и дающих сегодня Украине наилучшие результаты на фронте.

«Именно о таком сотрудничестве в производстве оружия, таком сотрудничестве в производстве техники, в производстве снарядов мы уже договариваемся с нашими партнерами», — сказал Зеленский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
irakez
irakez
30 сентября 2023, 13:08
#
Це все чудово, коли соціальні видатки оплачує хтось ззовні. А що як перестануть? Якщо постане вибір — або оборонний фонд, або соціальні видатки — то не впевнена, який вибір зробить наше совєцьке суспільство.
+
+30
Rubi0
Rubi0
30 сентября 2023, 14:06
#
Суспільство которое 10 лет назад рвалось в ЕС за зарплатами пенсиями пособиями и кружевными труселями, однозначно не захочет становиться Северной Кореей, «пушки вместо масла» проходили уже.
+
0
Kaleso
Kaleso
30 сентября 2023, 14:28
#
Стаємо Афганістаном війна на 50 років ?
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