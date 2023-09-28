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28 сентября 2023, 16:24 Читати українською

НАБУ завершило расследование против экс-главы Нацбанка Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против бывшего главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко и вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой открыло материалы производства стороне защиты. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против бывшего главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко и вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой открыло материалы производства стороне защиты.
Фото: facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

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Что известно

Дело против Шевченко касается периода, когда он являлся председателем правления Укргазбанка.

Ему, бывшему заместителю председателя правления Укргазбанка Денису Чернышеву и еще пяти подозреваемым инкриминируют создание преступной организации, присвоение имущества, служебный подлог и легализацию средств.

Читайте: Суд разрешил судить заочно экс-председателя НБУ Кирилла Шевченко

НАБУ считает, что в 2014—2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка якобы вывели 206 млн. грн.

Три фиктивных агента признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив приговоры без тюремного срока. Шевченко свою вину не признает.

Напомним

Как писал «Минфин», в декабре 2022 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

Позже Шевченко в Facebook написал, что информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении.

Источник: Минфин
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