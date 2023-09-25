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25 сентября 2023, 20:05 Читати українською

Главное за понедельник: Рост заработной платы, пересмотр программы МВФ и курс доллара и евро

Курс доллара и евро в конце сентября: к чему могут привести намеки на отпускание курса

Конец сентября на валютном рынке Украины пройдет интересно и с элементами интриги. В зависимости от того, как решится эта интрига, и будут сформированы будущие тенденции по движению курса доллара и евро уже, по меньшей мере, к концу октября. А возможно, и на более длительный период — до конца 2023-первого квартала 2024-го года.

В 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн человек — прогноз госбюджета-2024

2024 средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: из ожидаемых по итогам 2023 18,12 тыс. грн до 21,85 тыс. грн. Об этом говорится в прогнозе на среднесрочный период, который прилагается к проекту госбюджета-2024.

Украина подписала с США договоренность на $520 миллионов для укрепления своей энергосистемы

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины, включающий 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн — при выполнении определенных условий.

Миссия МВФ начинает дискуссии с Украиной в рамках подготовки к пересмотру программы

Миссия Международного валютного фонда начинает технические дискуссии с представителями властей Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования.

Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 миллиардов — СМИ

Прибыль банков за 8 месяцев 2023 года в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года — 8,43 млрд грн, и даже более чем вдвое больше, чем прибыль в «довоенном» 2021 году, когда за январь — август также был установлен исторический рекорд в 45,59 млрд грн.

Источник: Минфин
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