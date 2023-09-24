Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 миллиардов — СМИ

Прибыль банков за 8 месяцев 2023 года в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года — 8,43 млрд грн, и даже более чем вдвое больше, чем прибыль в «довоенном» 2021 году, когда за январь — август также был установлен исторический рекорд в 45,59 млрд грн. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ .

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Рост доходности банков был вызван ростом их доходов на 27% на фоне падения расходов на 11%.

Локомотивом роста доходности банков явился рост процентных доходов банков на 49% (до 195,41 млрд грн), поскольку банки зарабатывают на вложениях в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ Минфина и кредитах юридическим и физическим лицам.

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При этом рекордно упали отчисления банков в резервы (-93%) на покрытие кредитных рисков. После подобных расходов в 89,43 млрд в январе — августе 2022 года в аналогичный период этого года банки потратили на формирование резервов лишь 6,5 млрд грн.

Таким образом, в среднем банки зарабатывают в текущем году 11,88 млрд грн в месяц.

При таких темпах годовая прибыль может достичь 142,61 млрд грн, чего никогда не происходило в истории Украины раньше.