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23 сентября 2023, 11:14 Читати українською

Дело Коломойского: подозрение получил бывший руководитель столичного филиала Приватбанка

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала Приватбанка.
Фото: pixabay.com

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Установлено, что это должностное лицо входило в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.

Напомним, что по данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.

Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

По материалам СБУ и БЭБ бывшему руководителю столичного филиала ПриватБанка сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В настоящее время фигурант избран мерой пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Кто получил подозрение

В СБУ не называют бывшего руководителя столичного филиала Приватбанка, но, по данным источников Украинской Правды, речь идет о Сергее Волкове.

Напомним

«Минфин» писал, что в субботу, 2 сентября, детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в отмывании более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу.

В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ст. 190 — мошенничество;
  • ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Однако Коломойский не намерен вносить залог. Об этом заявили его адвокаты.

По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому они готовят апелляцию.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что у Коломойского есть заболевания, о которых не было упомянуто при рассмотрении дела в суде. О каких именно заболеваниях идет дело они не рассказали.

Впоследствии СБУ, БЭБ и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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