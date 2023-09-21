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21 сентября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Компенсация за поврежденное жилье, долг Украины и ограничение процентов по микрокредитам

Шуляк: На компенсацию смогут рассчитывать и те, кто уже восстановил поврежденное жилье

На днях стартует второй этап программы «Восстановление». Получить компенсацию можно будет уже не только за поврежденное из-за военных действий жилье, но и за полностью разрушенное. Как и кому государство будет покрывать убытки, откуда на это будет брать средства, кому сможет отказать в таком праве — в интервью «Минфину» рассказала глава комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Рада сделала первый шаг к ограничению процентов по микрокредитам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9422 об ограничении ставок по микрокредитам.

Банки адаптируются к новой учетной ставке: как они планируют изменять доходность по вкладам

На минувшей неделе Нацбанк снизил учетную ставку до 20% годовых. Как это изменение скажется на ставках по депозитам, как уже реагируют банки и сколько платят по депозитам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Конфликт Украины и Польши, каковы последствия для экономики Украины и что будет с курсом доллара и евро (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: что будет с курсом доллара и евро: как отразятся на них последние решения НБУ, какие последствия для экономики Украины может нести спор с Польшей, прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 21 по 27 сентября.

Валовой внешний долг Украины за второй квартал вырос до 92,7% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в течение второго квартала этого года вырос на $8,8 млрд и к концу полугодия составил $148,6 млрд.

Источник: Минфин
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