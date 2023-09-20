Украина до конца года может потерять 600 миллионов евро из-за запрета экспорта агропродукции — эксперт

Украина до конца года может потерять до 600 млн евро, если некоторые страны Европейского Союза продолжат ограничения на импорт украинской агропродукции. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

«Каждый месяц, не имея возможности импортировать в эти пять стран (членов ЕС, которые ввели эмбарго на импорт, — ред.), мы теряли порядка 170 млн евро. Сейчас, если мы будем продолжать терять, то до конца года мы потеряем еще порядка 600 млн евро», — сказал Марчук.

Он отметил, что, несмотря на столь большую сумму потерь, ключевой для Украины остается сохранение транзита через территории стран-соседей. По его словам, после введения запрета на экспорт в мае 2023 года начали возникать проблемы с транзитными перевозками украинской агропродукции.

Эксперт подчеркнул, что именно обеспечение транзита очень важно для украинского агроэкспорта, ведь преимущественно Украина поставляет продовольствие в третьи страны, перевозя его по территории стран-соседей.

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Напомним

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября. Исполнительный орган ЕС проанализировал влияние ограничений экспорта четырех категорий сельхозпродукции на рынок ЕС и пришел к выводу, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти государств-членов, требовавших запрета.

В Еврокомиссии отметили, что Украина согласилась ввести какие-либо правовые меры — например систему лицензирования экспорта — в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

18 сентября польское агентство PAP сообщило, что Украина представила Еврокомиссии план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который должен заменить односторонние ограничения украинского импорта, однако граничащие с Украиной государства-члены ЕС отвергли предложения Киева.

Кроме того, после заявлений о том, что Украина будет судиться с ВТО о нарушении ее прав, Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в платформе по экспорту украинской аграрной продукции, отмечает издание.

Минэкономики сообщило, что Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета ввоза агропродукции.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство предложило ЕС и странам-соседям — Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии — компромисс по экспорту агропродукции. По его словам, в случае отказа правительство примет решение о запрете импорта ряда товаров из этих стран.

В ближайшие дни Украина введет эмбарго на товары из Польши, заявил во вторник, 19 сентября, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию Rzeczpospolita. По его словам, речь идет об эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки.