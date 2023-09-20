Польша может сократить финансовую помощь беженцам из Украины в следующем году

Польша может сократить финансовую помощь украинским беженцам, которым она предоставила убежище после начала полномасштабного вторжения России. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил спикер правительства Петр Мюллер, сообщает Bloomberg.

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По его словам, поддержка беженцев, включающая отмену требований по проживанию и предоставлению разрешения на работу, свободный доступ к школам, лечению и льготам на семью, не будет продолжена в 2024 году.

«Эти правила просто потеряют силу в следующем году. Я думаю, что в значительной степени эти правила не будут расширены», — сказал Мюллер.

По данным правительства, Польша потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн) на помощь бежавшим в Польшу украинским семьям во избежание войны.

Напряженность между странами

По словам Bloomberg, вероятно, усилится напряженность между странами после того, как Польша продлила запрет на импорт украинского зерна, несмотря на решение ЕС отменить эмбарго.

Министр Польши по делам Е С Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может уменьшить поддержку Украины из-за кризиса, возникшего вокруг импорта агропродукции из Украины. Об этом сообщает PAP.

«Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине», — сказал он.

При этом министр в своих аргументах ссылается на зависимость объемов дальнейшей помощи Украине от общественной поддержки.

«Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но — чтобы это было возможно — мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор «, — добавил Шинковский вель Сенк.

Он также подчеркнул, что польское правительство «неумолимо» в вопросе запрета импорта агропродукции из Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили и дальше блокировать импорт украинского зерна.