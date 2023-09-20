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20 сентября 2023, 12:58 Читати українською

Польша может сократить финансовую помощь беженцам из Украины в следующем году

Польша может сократить финансовую помощь украинским беженцам, которым она предоставила убежище после начала полномасштабного вторжения России. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил спикер правительства Петр Мюллер, сообщает Bloomberg.

Польша может сократить финансовую помощь украинским беженцам, которым она предоставила убежище после начала полномасштабного вторжения России.
Фото: pixabay.com

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По его словам, поддержка беженцев, включающая отмену требований по проживанию и предоставлению разрешения на работу, свободный доступ к школам, лечению и льготам на семью, не будет продолжена в 2024 году.

«Эти правила просто потеряют силу в следующем году. Я думаю, что в значительной степени эти правила не будут расширены», — сказал Мюллер.

По данным правительства, Польша потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн) на помощь бежавшим в Польшу украинским семьям во избежание войны.

Напряженность между странами

По словам Bloomberg, вероятно, усилится напряженность между странами после того, как Польша продлила запрет на импорт украинского зерна, несмотря на решение ЕС отменить эмбарго.

Министр Польши по делам Е С Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может уменьшить поддержку Украины из-за кризиса, возникшего вокруг импорта агропродукции из Украины. Об этом сообщает PAP.

«Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине», — сказал он.

При этом министр в своих аргументах ссылается на зависимость объемов дальнейшей помощи Украине от общественной поддержки.

«Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но — чтобы это было возможно — мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор «, — добавил Шинковский вель Сенк.

Он также подчеркнул, что польское правительство «неумолимо» в вопросе запрета импорта агропродукции из Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили и дальше блокировать импорт украинского зерна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
eurousa
eurousa
20 сентября 2023, 13:12
#
Шляхта блефует))
+
+15
TAN72
TAN72
20 сентября 2023, 13:13
#
Пора возвращаться домой.
+
+65
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 сентября 2023, 13:28
#
Ситуація довкола відносин с Польщею в черговий раз демонструє, що в нашій країні немає національних інтересів, а є лише інтереси великого капіталу. Зараз такий великий капітал зосереджений в руках великих латифундистів. І в останні роки вони фактично направляють державну політику. Саме в їх інтересах приймався ринок землі. Потім саме в їх інтересах уряд домовлявся про морський коридор. І також про транзит через територію наших сусідів, щоб експортери зерна отримали доступ до морських портів. А коли ж наші експортери порушили домовленності і зерно почало не доізжати до портів, а «пропадати» десь на шляху, то експортери почали вимагати в уряду захищати їх інтереси. І зараз через меркантильні інтереси хитрих, але недалекоглядних латифундистів ми можемо посваритись з Польщею. І тут питання навіть не в тому, що поляки хороші, а українці погані. І не в тому, що нам треба наплювати на власні інтереси, бо поляки нам допомагають. Нам в першу чергу необхідно зрозуміти, що критична залежність нашої економіки від зерна це в першу чергу наша проблема, яку наша влада не змогла вирішити до війни! І нам нарешті треба навчитись розставляти пріоритети!!! Чи є пріорітетом експорт зерна з України? Ні! Нам треба розвивати переробку. Так чому ми зараз конфліктуємо з Польщею через напрямок, який не є пріорітетом державного
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0
Riojas
Riojas
20 сентября 2023, 14:36
#
Это все хорошо в теории. На практике у нас есть зерно сейчас и это не тот товар, который может полежать пару лет на складе. Деньги нам тоже нужны сейчас. Развивать обработку — после войны в лучшем случае. Я уже не говорю о евроассоциации и договоре свободной торговли, которые прямо запрещают такие санкции. К тому же, со стороны Польши это вопрос не столько экономики, сколько их популистского правительства, которое хочет показать заботу о своем производителе.
+
+28
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 сентября 2023, 13:36
#
Польши, а ныне депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Беата Шидло заявила: «То, что сегодня говорит президент Владимир Зеленский, — это инсинуации, недостойные такого серьёзного политика! Президент Украины на форуме ООН жалуется… ну на что именно? Украинский зерновой транзитный коридор существовал и существует. К сожалению, именно украинские олигархи злоупотребили доверием и наводнили своим зерном рынки стран ЕС, а не траспортировали его дальше».
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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 сентября 2023, 13:47
#
Словакия вслед за Польшей негативно отреагировала на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Заявление министра сельского хозяйства Словакии Йозефа Биреша приводят местные новостные ресурсы. По словам Биреша, жалоба Украины «не имеет юридической основы», и Словакия не будет отменять свое эмбарго на поставки агропродукции. «Я был удивлен. Конечно, жалоба не имеет юридической основы, и очевидно, что не может быть никаких аргументов в пользу неконтролируемого импорта продовольствия в страну-участницу», — заявил министр.
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+28
Dmitrik7
Dmitrik7
20 сентября 2023, 13:50
#
«Польща може скоротити фінансову допомогу біженцям з України»

что ж, пора уплотнять Германию :)

Не финансовый совет, конечно, но нужно больше украинкам нарожать детей в Польше, что бы они были гражданами Польши, а со временем чтобы не было совсем поляков.
Ишь ты, возомнили себя :) Забыли 39 год…
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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 сентября 2023, 14:53
#
Зерно з України експортує не держава, а власники — зернотрейдери, що скуповують його у виробників фермерів, або вирощують на своїх і орендованих землях великі «латифундистські» підприємства, що мають логістичні мережі. Зиск держави Україна лише в тих податках, які відходять в бюджет з усіх цих оборудок. Левова частка прибутку від продажу зерна осідає в кишенях аграрних олігархічних структур, які складають «батальони» Відня, Лондону, Монако та інших, що показані дослідженнями Михайла Ткача з Української Правди.
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