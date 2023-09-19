Кабмин предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Украинское правительство предлагает странам-соседям компромиссный сценарий по экспорту зерна. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Компромисс по экспорту зерна

«Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины», — написал он.

По словам Шмыгаля, предложенный механизм контроля поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

«В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики», — сообщил он.

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В противном случае Украина продолжит судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

Также Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года.

«Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты по отношению к нашим товарам, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран», — подчеркнул Шмыгаль.

«россия ежедневно атакует наши порты, уничтожает инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия, минует поля. Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам. Такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис», — добавил он.

Предыстория

18 сентября Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в соответствии с правилами и процедурами разрешения споров в рамках Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).

15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

В то же время, в сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина согласилась ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.

Однако Словакия продлила предварительный запрет ЕС на импорт четырех видов зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма, а Венгрия запретила еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.