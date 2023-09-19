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19 сентября 2023, 15:10 Читати українською

Кабмин предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Украинское правительство предлагает странам-соседям компромиссный сценарий по экспорту зерна. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинское правительство предлагает странам-соседям компромиссный сценарий по экспорту зерна.

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Компромисс по экспорту зерна

«Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины», — написал он.

По словам Шмыгаля, предложенный механизм контроля поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

«В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики», — сообщил он.

Читайте: Украина подаст иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за зернового эмбарго

В противном случае Украина продолжит судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

Также Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года.

«Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты по отношению к нашим товарам, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран», — подчеркнул Шмыгаль.

«россия ежедневно атакует наши порты, уничтожает инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия, минует поля. Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам. Такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис», — добавил он.

Предыстория

18 сентября Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в соответствии с правилами и процедурами разрешения споров в рамках Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).

15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

В то же время, в сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина согласилась ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.

Однако Словакия продлила предварительный запрет ЕС на импорт четырех видов зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма, а Венгрия запретила еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
19 сентября 2023, 16:57
#
С соседями точно не стоит сраться .
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matroskin
matroskin
19 сентября 2023, 17:09
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Ну, а варианты?
Вся валюта Украины это по сути сельхоз и металл, металл сейчас упал в разы.
Если Польша заботится о своих фермерах, то пусть у себя запретит своим предприятиям покупать укр.зерно.
Но тупо, пользуясь ситуацией с разрушенными портами, заблокировать нашу продукцию, дабы свою продавать по дороже, это как? Один бомбит элеваторы, чтобы не было где хранить урожай, другой закрыл границу чтобы его не могли вывозить. В итоге рф и Польша убрали конкурента на этом рынке.
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
19 сентября 2023, 17:12
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Там ситуация в том что наши олигархи жульничают . они вместо того чтоб отправлять дальше пытаются продать на местных рынках . это работа именно отдельной группы схематозников .
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matroskin
matroskin
19 сентября 2023, 17:14
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Как это «пытаются продать»?
Это ж не спичечный коробок наркоты, приезжай на пекарню и проси накладные кто поставщик. Да и на таможне видно кто получатель груза. Да и по банку видно, не за налик же польские барыги тысячи тонн зерна покупают.
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Rubi0
Rubi0
19 сентября 2023, 17:22
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«Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам» , так Польше это тока на руку, меньше рабочих мест в Украине, больше заробитчан на меньшую зп в Польше. Собственно наше правительство такая схема тоже устраивала, когда закладывали в прогнозы 12млрд от заробитчан.
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