Главное за понедельник: продажа военных облигаций за рубежом, иск в ВТО против трех стран и «ведьмина» пятница

Украинское правительство ищет варианты для оплаты запланированного увеличения военных расходов. Речь идет о лоббировании международной помощи, реструктуризации существующих долгов, а также о начале дистанционной продажи ОВГЗ.

Как «ведьмина» пятница ударила по инвесторам

На этой неделе все ждут, решится ли ФРС не повышать ключевую ставку. В то же время на прошлой неделе у рынков было собственное важное событие: «ведьмина» пятница. Она пронеслась по рынкам и добавила проблем S&P 500 и Nasdaq. Какие события еще могут повлиять на американский фондовый рынок, «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.

Украина подаст иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии через зерновое эмбарго

Украина планирует подать иск в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Курс доллара и евро: как на нем отразятся последние решения НБУ