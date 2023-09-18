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18 сентября 2023, 11:18 Читати українською

Возвращение е-декларирования: Рада будет голосовать уже на этой неделе

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении электронного декларирования для должностных лиц государства и местного самоуправления. Об этом написал первый заместитель руководителя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении электронного декларирования для должностных лиц государства и местного самоуправления.

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«На этой неделе Рада окончательно проголосует вопрос возвращения е-декларирования. А вот кадровых вопросов очень вероятно не будет. Ни Минкульта, ни Фонда госимущества. Все ответственны за кадры на выезде», — отметил он.

Читайте: Е-декларирование: За неделю отчитались о доходах почти 4,3 тысячи должностных лиц

Предыстория

5 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 9534 о возобновлении декларирования, но во время его рассмотрения депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций. Следовательно, в принятом законе сохранилась норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения.

Позже президент Владимир Зеленский ветировал указанный законопроект. В своих предложениях он заявил о необходимости сделать открытым доступ к реестру деклараций, но с учетом ряда особенностей по определенным группам декларантов (военнослужащих).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
yarg
yarg
18 сентября 2023, 12:10
#
Актуально , шо капец
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