Глава Нацбанка озвучил позицию по налогу на сверхприбыль банков

Национальный банк предлагает повысить на 2023−2024 годы ставку налога на прибыль банков с 18 до 38%. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный в фейсбуке.

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Пополнение бюджета

«Наш прогноз: дополнительные поступления в бюджет в случае повышения ставки до 38% будут составлять в этом и в следующем году суммарно более 20 млрд грн», — написал он.

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По его словам, такой дизайн налога будет иметь ограниченное влияние на макрофинансовую стабильность и одновременно поддержит обороноспособность Украины.

Глава НБУ, ссылаясь на мониторинг финансового состояния и результаты оценки устойчивости банков, считает, что финучреждения вполне способны производить дополнительные выплаты в текущих условиях. По мнению регулятора, повышение налоговой ставки будет иметь ограниченное влияние на кредитные и депозитные ставки с учетом достаточной маржи банков.

Напомним

В конце августа в ВР внесли законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.

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За первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе благодаря операциям с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн, а чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн, увеличившись по сравнению с довоенным периодом 2021 года 75%.