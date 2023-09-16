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16 сентября 2023, 11:08 Читати українською

Коломойскому увеличили залог почти до 4 миллиардов

Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд грн. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3,89 млрд грн. Об этом сообщает «Общественное».

Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд грн.
Фото: censor.net

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Прокурор Бюро экономической безопасности подал ходатайство об увеличении размера залога до 5,877 млрд грн.

Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и ныне является гражданином Израиля, поэтому существует риск укрывательства за рубежом, препятствование следствию и влияние на свидетелей.

Адвокат олигарха заявил, что обвинение не обосновано, потому что не установлены никакие лица, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того, ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Он также отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд грн должен провести проверки и аудиты, но их не проводили.

По словам стороны защиты, Приватбанк в тот период о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому ущерб мог быть нанесен только акционерам банка — Боголюбову или Коломойскому.

Адвокат также заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей.

Напомним

«Минфин» писал, что 15 сентября Коломойский получил новое подозрение по трем статьям. По данным СБУ, в период с 2013 по 2014 годы он незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Олигарх создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

Ранее, 2 сентября, детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в отмывании более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу.

В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ст. 190 — мошенничество;
  • ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Однако Коломойский не намерен вносить залог. Об этом заявили его адвокаты.

По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому они готовят апелляцию.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что у Коломойского есть заболевания, о которых не было упомянуто при рассмотрении дела в суде. О каких именно заболеваниях идет дело они не рассказали.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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