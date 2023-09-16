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16 сентября 2023, 10:29 Читати українською

Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия с этим не согласны

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако Украине необходимо соблюдать определенные правила.

«Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник, 18 сентября», — заявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию вокруг экспорта зерна. При этом в ЕК отметили, что не будут вводить ограничения до тех пор, пока «в полной мере будут действовать меры, принятые Украиной».

«Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений, пока действенные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — добавили в Еврокомиссии.

Польша, Венгрия и Словакия решили и дальше блокировать импорт украинского зерна

Польша и Венгрия продолжат запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии, отменить ограничения с 15 сентября. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

«Венгрия собирается закрыть свои границы для 24 украинских товаров», — заявил в Facebook министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

По его словам, этот шаг направлен на защиту интересов венгерских фермеров. Он отметил, что запрет включает зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед, определенное мясо и яйца.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Варшава с 16 сентября вводит эмбарго на украинское зерно, сообщает РАР.

Читайте также: Украина официально предупредила Польшу о намерении судиться из-за зернового эмбарго

Портал Dennik N со ссылкой на заявление правительства Словакии сообщает, что страна до конца года запретит импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Напомним

Евросоюз ввел запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию 2 мая. После чего 5 июня запрет был продлен.

«Минфин» писал, что Венгрия планирует расширить эмбарго на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
16 сентября 2023, 11:29
#
Вот это правильная политика правительст, защищают своих производителей, а наши «правители» всегда защищают интересы зарубежных…
+
+15
Rubi0
Rubi0
16 сентября 2023, 11:38
#
Зато нашим правителям в конгрессе США дают выступать) хотя Борьке-алкашу тоже давали выступать
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 сентября 2023, 13:01
#
В принципі, так. Але тоді треба було не вступати в ЄС та СОТ… не ратифікувати угоди про вільну торгівлю. Бо якщо так, то цей танець для двох… поляки програють, якшо Україна закриє прикордонну торгівлю. Але не біда, вибори пройдуть і все минеться.
+
0
Ranet
Ranet
16 сентября 2023, 12:19
#
Румыны тоже запретят. Решили поиграть в евреев.
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