Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия с этим не согласны

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако Украине необходимо соблюдать определенные правила.

«Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник, 18 сентября», — заявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию вокруг экспорта зерна. При этом в ЕК отметили, что не будут вводить ограничения до тех пор, пока «в полной мере будут действовать меры, принятые Украиной».

«Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений, пока действенные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — добавили в Еврокомиссии.

Польша, Венгрия и Словакия решили и дальше блокировать импорт украинского зерна

Польша и Венгрия продолжат запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии, отменить ограничения с 15 сентября. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

«Венгрия собирается закрыть свои границы для 24 украинских товаров», — заявил в Facebook министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

По его словам, этот шаг направлен на защиту интересов венгерских фермеров. Он отметил, что запрет включает зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед, определенное мясо и яйца.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Варшава с 16 сентября вводит эмбарго на украинское зерно, сообщает РАР.

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Портал Dennik N со ссылкой на заявление правительства Словакии сообщает, что страна до конца года запретит импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Напомним

Евросоюз ввел запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию 2 мая. После чего 5 июня запрет был продлен.

«Минфин» писал, что Венгрия планирует расширить эмбарго на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.