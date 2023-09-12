Сеть магазинов Eldorado.ua оказалась на грани банкротства

Сеть магазинов бытовой техники и электроники Eldorado.ua (ООО «Диеса») объявила о созыве общего собрания кредиторов на 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Верховного суда, пишет Лига.

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Что известно

Компания собирается на нем предложить кредиторам рассмотреть и одобрить план санации к нарушению производства по делу о банкротстве.

В пресс-релизе Eldorado.ua, опубликованном на сайте Ассоциации ритейлеров Украины, сообщается, что досудебная санация может позволить компании рассчитаться с задолженностью и сохранить бизнес.

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«Избирая досудебную санацию, Eldorado.ua выбирает самый сложный, но в то же время самый ответственный путь выполнения собственных обязательств перед партнерами и контрагентами. Ведь решение вопроса погашения задолженности любым другим способом сводится только к процедуре банкротства, которая несет непредсказуемые риски для всех сторон» процесса и сводит к минимуму возможность получения необеспеченными кредиторами справедливого возмещения", — говорится в сообщении.

План досудебной санации подготовила юридическая компания Ario Law.

Eldorado.ua указывает, что ее бизнес существенно пострадал в результате российской агрессии.

Уничтожены товарные запасы на центральном складе и части магазинов, часть точек продажи до сих пор находится на временно оккупированных территориях. В общей сложности пострадало около 20 объектов сети, часть была законсервирована, ведь находится в зоне проведения активных боевых действий или рядом. В целях возмещения полученного ущерба Eldorado.ua подает иск в Россию. Сумма иска превысит 1 млрд. грн.

В августе 2023 года один из партнеров Eldorado.ua — ООО «Делонги Украина» — инициировал банкротство ООО «Диеса».

Подготовительное заседание по этому делу должно состояться 3 октября 2023 года.

По состоянию на середину августа 2023 г. сеть Eldorado.ua состояла из 70 магазинов в 49 городах.

Напомним

У «Эльдорадо» есть большие кредиты перед банками (что интересно государственными). Представители Ощадбанка, который признавали одним из наиболее инновационных банков, а его руководителя назначили главой НБУ, не раскрывают, на каких условиях реструктуризированы кредиты и выплачиваются ли они вообще (это сделано для того, чтобы скрыть негативные показатели государственного банка). Речь идет о более чем $100 млн долгов только по «Эльдорадо».

В конечном счете, у конечного бенефициара «Эльдорадо» Виктора Полищука хватает проблем и с другими его активами, что также влияет на бизнес. Полищук все тем же государственным банкам должен возвращать деньги и за столичный ТЦ «Гулливер».