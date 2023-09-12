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12 сентября 2023, 13:43 Читати українською

Польша не позволит затопить себя украинским зерном — премьер-министр Моравецкий

Польша окончательно решила не открывать границу импорту украинского зерна. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсети X.

Польша окончательно решила не открывать границу импорту украинского зерна.

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Украинское зерно

«Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы», — подчеркнул он.

В видео к сообщению Моравецкий подчеркнул, что сейчас Евросоюз определяется с тем, сохранять ли для Польши и других соседей Украины временное эмбарго на импорт украинского продовольствия, введенное весной.

«Я вам скажу, чем это закончится: мы не откроем границу. Они должны это учитывать, потому что только полякам решать, как должны выглядеть дела в нашем собственном доме», — сказал он.

Читайте: Польша без колебаний подпишет постановление о запрете на импорт украинского зерна — министр

Напомним

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Впрочем, в правительстве Польши неоднократно угрожали в одностороннем порядке продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 августа, несмотря на установленные в ЕС правила.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+15
Три літри
Три літри
12 сентября 2023, 14:17
#
Підписавсь почитати воплі зрадунів
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0
JWT
JWT
12 сентября 2023, 14:40
#
Цікаво інше, коли ми станемо частиною ЄС, чи будуть внутрішні квоти на нашу продукцію?
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0
matroskin
matroskin
12 сентября 2023, 14:53
#
Якась дивна ситуація. Як на мене Польша не та країна яка чи зараз чи 10 років тому імпортувала зерно, скоріш вона його сама експортує. Тому до чого тут «затопити себе»?
Думаю насправді, Польші вигідно прикрить транзит укр. зерна, тому що це дасть більшу можливість експортувати своє причому значно дорожче. З'явилась можливість прибрати конкурента-вони це й роблять, бо дійсно це їм вигідно. А «затопити» то казка.
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0
Три літри
Три літри
12 сентября 2023, 15:28
#
Бо зерно яке ввозиться з України продається в Польщі за цінами нижче ціни польського збіжжя. Якби воно все шло транзитом полякам було б пофіг, ще й зарабіток.
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0
matroskin
matroskin
12 сентября 2023, 15:37
#
Ну так, а Україна тоді тут до чого, якщо Польща не може відстежити що їхні ж підприємства купують укр.зерно ? Тоді поляки самі й «затоплюють» Польшу нашим зерном бо їм це вигідно, а премьєр «не розібрався».
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