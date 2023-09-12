Польша не позволит затопить себя украинским зерном — премьер-министр Моравецкий

Польша окончательно решила не открывать границу импорту украинского зерна. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсети X.

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Украинское зерно

«Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы», — подчеркнул он.



В видео к сообщению Моравецкий подчеркнул, что сейчас Евросоюз определяется с тем, сохранять ли для Польши и других соседей Украины временное эмбарго на импорт украинского продовольствия, введенное весной.

Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.

Niezależnie od tego, jaka bedzie decyzja brukselskich urzędników, нет otworzymy наszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023

«Я вам скажу, чем это закончится: мы не откроем границу. Они должны это учитывать, потому что только полякам решать, как должны выглядеть дела в нашем собственном доме», — сказал он.

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Напомним

15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Впрочем, в правительстве Польши неоднократно угрожали в одностороннем порядке продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 августа, несмотря на установленные в ЕС правила.