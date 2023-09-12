Польша окончательно решила не открывать границу импорту украинского зерна. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсети X.
Польша не позволит затопить себя украинским зерном — премьер-министр Моравецкий
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Украинское зерно
«Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы», — подчеркнул он.
В видео к сообщению Моравецкий подчеркнул, что сейчас Евросоюз определяется с тем, сохранять ли для Польши и других соседей Украины временное эмбарго на импорт украинского продовольствия, введенное весной.
Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023
Niezależnie od tego, jaka bedzie decyzja brukselskich urzędników, нет otworzymy наszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz
«Я вам скажу, чем это закончится: мы не откроем границу. Они должны это учитывать, потому что только полякам решать, как должны выглядеть дела в нашем собственном доме», — сказал он.
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Напомним
15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Впрочем, в правительстве Польши неоднократно угрожали в одностороннем порядке продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 августа, несмотря на установленные в ЕС правила.
Комментарии - 5
Думаю насправді, Польші вигідно прикрить транзит укр. зерна, тому що це дасть більшу можливість експортувати своє причому значно дорожче. З'явилась можливість прибрати конкурента-вони це й роблять, бо дійсно це їм вигідно. А «затопити» то казка.