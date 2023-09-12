По состоянию на 11 сентября 2023 г. декларации за 2021 год подали уже 401,8 тыс. публичных служащих. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции.
Е-декларирование: За неделю отчитались о доходах почти 4,3 тысячи должностных лиц
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Подали, а не открыли
- 51 народный депутат (+1 за неделю);
- 5 министров;
- 3 заместителя руководителя Офиса президента;
- 35 740 должностных лиц категорий «А» и «Б» (госслужащие на руководящих должностях, +207 за неделю);
- 2 636 судей (+36 за неделю, в том числе один судья Конституционного суда Украины);
- 10073 прокуроров, следователей, дознавателей (+56 за неделю);
- 7 голов ОГА и ОВА.
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За 2022 год подали декларации более 281,8 тыс. человек. В частности, 35 народных депутатов (+2 за неделю), 2 заместителя руководителя Офиса президента, 4 члена правительства, 3 председателя ОГА/ОВА.
Напомним
5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров.
Законопроект № 9534 предусматривает, в частности, представление деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления закона в силу. Принятие этого закона необходимо Украине, в частности для начала переговоров о вступлении в ЕС.
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