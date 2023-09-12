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12 сентября 2023, 10:02 Читати українською

Чехия увеличила импорт российской нефти до 11-летнего максимума

Чехия получила из россии 65% всей импортной нефти по итогам первого полугодия 2023 года. За аналогичный период в прошлом году доля российской импортной нефти составляла 56%, пишет издание Hospodarske Noviny со ссылкой на заявление представителя Mero, государственного оператора чешских нефтепроводов.

Чехия получила из россии 65% всей импортной нефти по итогам первого полугодия 2023 года.
Фото:depositphotos

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Импорт российской нефти

Таким образом, доля импортной нефти из россии является самой высокой с 2012 года, уточняют в издании.

С прошлого года ЕС запретил импорт нефти из россии, но для Чехии действует исключение. Страна может получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Также, Чехия получает нефть из трубопровода IKL из Германии, который соединяется с трубопроводом TAL из Италии.

Чехия увеличивает закупки российской нефти из-за опасений, что поставки из россии по территории Украины могут в любой момент прекратиться в результате военных действий.

По подсчетам общественной организации No Russian Oil, с начала 2023 года в Чехию была импортирована российская нефть на $1,1 млрд, в то же время в бюджет россии уплачено $308 млн.

Читайте: Доходы России от продажи нефти и газа упали более чем на четверть

Чехия намерена полностью отказаться от российской нефти до 2025 года. Оператор Mero приступил к проектным работам по расширению мощности европейского трубопровода TAL. Проект стоимостью $700 млн должен увеличить импорт нефти на 4 млн тонн в год — до 8 млн тонн.

Чехия с начала года прекратила импортировать российский газ, объявив о полной газовой независимости от россии. Страна получает газ из СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
Dafxf4300
Dafxf4300
12 сентября 2023, 11:14
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Одни воюют, теряют жилье, жизнь, свободу, а другие подпитывают убийц финансово, чтобы те могли дальше безнаказанно бомбить нашу страну. Хотели бы уже давно могли ввести ембарго на их нефть, но нет же…
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0
Три літри
Три літри
12 сентября 2023, 11:31
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Без абсолютних чисел це якась незрозуміла гра. Може Чехія лише скоротила споживання нафти.
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0
kadaad1988
kadaad1988
12 сентября 2023, 11:55
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Идет десятый год войны Украины против маскалии, а погань у власти в Украине продолжает транзит маскальской нефти через нашу территорию!!!
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