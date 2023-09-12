Чехия увеличила импорт российской нефти до 11-летнего максимума

Чехия получила из россии 65% всей импортной нефти по итогам первого полугодия 2023 года. За аналогичный период в прошлом году доля российской импортной нефти составляла 56%, пишет издание Hospodarske Noviny со ссылкой на заявление представителя Mero, государственного оператора чешских нефтепроводов.

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Импорт российской нефти

Таким образом, доля импортной нефти из россии является самой высокой с 2012 года, уточняют в издании.

С прошлого года ЕС запретил импорт нефти из россии, но для Чехии действует исключение. Страна может получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Также, Чехия получает нефть из трубопровода IKL из Германии, который соединяется с трубопроводом TAL из Италии.

Чехия увеличивает закупки российской нефти из-за опасений, что поставки из россии по территории Украины могут в любой момент прекратиться в результате военных действий.

По подсчетам общественной организации No Russian Oil, с начала 2023 года в Чехию была импортирована российская нефть на $1,1 млрд, в то же время в бюджет россии уплачено $308 млн.

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Чехия намерена полностью отказаться от российской нефти до 2025 года. Оператор Mero приступил к проектным работам по расширению мощности европейского трубопровода TAL. Проект стоимостью $700 млн должен увеличить импорт нефти на 4 млн тонн в год — до 8 млн тонн.

Чехия с начала года прекратила импортировать российский газ, объявив о полной газовой независимости от россии. Страна получает газ из СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии.