российская «дочка» Raiffeisen может стать «R Банком»

Что известно

Новые логотипы представлены в четырех вариантах: два с наименованием R Bank и два — R Банк. Разница между ними, кроме написания кириллицей и латиницей, является фирменным для банка желтого цвета вокруг буквы «R».

«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможность использования одного из наших товарных знаков», — сказал представитель Райффайзенбанка.

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До этого у Райффайзенбанка уже был похожий товарный знак, зарегистрированный в 2015 году — «R Connect Заходите, открыто!». Буква «R» также была залита фирменным желтым цветом. Но его срок действия истек 5 сентября 2023 года.

В апреле с некоторых зданий в Москве начали снимать вывески Райффайзенбанка, в частности большая вывеска банка исчезла с крыши российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. В банке объяснили это тем, что не продлевали контракты на размещение части наружной рекламы в Москве для снижения узнаваемости.

Из-за давления на австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), чьей дочерью является российский Райффайзенбанк, со стороны западных властей и обещаний самой группы о выделении российских активов, банк включает механизм «локализации», говорит управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев.

То есть бренд де-юре придерживается санкций и покидает россию, а де-факто не просто остается, но может усилить свою активность, предлагая новые продукты, услуги и лояльные цены, объясняет он. При этом локализованный бренд не становится слабее ребрендинга, поэтому переименование Райффайзенбанка в «R Банк» не принесет каких-либо репутационных потерь бизнесу, считает Андреев: это ожидаемый и уже привычный прием.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует вместе со Сбербанком операцию по обмену активов в россии и Австрии.