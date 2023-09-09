Эрдоган призывает G20 пойти на компромисс с рф по «зерновой сделке» — Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) удовлетворить некоторые требования россии, чтобы возобновить «зерновую сделку». Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание, ссылаясь на троих турецких чиновников, отмечает, что Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским банком Lloyd's и снова подключить россию к системе SWIFT для международных платежей.

Ожидается, что члены G20 скажут о важности «зерновой сделки» для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и призовут к прекращению «военных разрушений» или других атак на соответствующую инфраструктуру.

Кроме того, они будут призывать к немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продуктам питания и удобрениям/ресурсам из россии и Украины.

По словам турецких чиновников, Турция говорит своим партнерам, что путь к возобновлению соглашения — это ослабление некоторых санкций, которые, как утверждает рф, мешают ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запасные части к ним.

Индийские чиновники в комментарии Bloomberg заявляют, что Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку.

Агентство также отметило, усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, а принятие Эрдоганом требований россии подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается в балансировке после вторжения россии в Украину.

Альтернативный морской маршрут

Также Украина ведет переговоры с Румынией и Болгарией об альтернативном морском маршруте, который бы проходил из украинских портов через румынские территориальные воды. Однако этот маршрут может покрыть лишь часть потребностей.

«Зерновая сделка»

С начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

В июле россия вышла из «зерновой сделки», таким образом экспорт украинской продукции Черным морем прекратился. Однако Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты.