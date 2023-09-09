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9 сентября 2023, 14:06 Читати українською

Эрдоган призывает G20 пойти на компромисс с рф по «зерновой сделке» — Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) удовлетворить некоторые требования россии, чтобы возобновить «зерновую сделку». Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) удовлетворить некоторые требования россии, чтобы возобновить «зерновую сделку».
Фото: freepik.com

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Издание, ссылаясь на троих турецких чиновников, отмечает, что Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским банком Lloyd's и снова подключить россию к системе SWIFT для международных платежей.

Ожидается, что члены G20 скажут о важности «зерновой сделки» для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и призовут к прекращению «военных разрушений» или других атак на соответствующую инфраструктуру.

Кроме того, они будут призывать к немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продуктам питания и удобрениям/ресурсам из россии и Украины.

По словам турецких чиновников, Турция говорит своим партнерам, что путь к возобновлению соглашения — это ослабление некоторых санкций, которые, как утверждает рф, мешают ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запасные части к ним.

Индийские чиновники в комментарии Bloomberg заявляют, что Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку.

Агентство также отметило, усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, а принятие Эрдоганом требований россии подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается в балансировке после вторжения россии в Украину.

Альтернативный морской маршрут

Также Украина ведет переговоры с Румынией и Болгарией об альтернативном морском маршруте, который бы проходил из украинских портов через румынские территориальные воды. Однако этот маршрут может покрыть лишь часть потребностей.

«Зерновая сделка»

С начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

В июле россия вышла из «зерновой сделки», таким образом экспорт украинской продукции Черным морем прекратился. Однако Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
9 сентября 2023, 14:22
#
Ердоган за 2 су від заробітку на російському збіжжі схоже і мати рідну продасть

Тим часом справжній союзник та реальний член НАТО.
https://www.telegraph.co.uk/news/2023/09/08/raf-russia-ukraine-black-sea-grain-exports/
UK planes protecting Ukraine ships from Russian attack after grain deal collapse
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