НАБУ и САП арестовали активы Коломойского: доли в компаниях, тысяча объектов недвижимости и авто

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 дня наложили арест на активы бывшего бенефициарного владельца Приватбанка — олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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«Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств Приватбанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенного организованной группой», — говорится в сообщении.

На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на:

доли в уставном капитале обществ, которыми Коломойский владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, более чем на 3 млрд грн;

почти 1 тыс. объектов недвижимости;

свыше 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

Отмечается, что правоохранители направили ходатайство о наложении ареста на это имущество в Высший антикоррупционный суд.

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Напомним

«Минфин» писал, что НАБУ сообщило бывшему конечному бенефициарному владельцу Приватбанка — олигарху Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат.

Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти $315 млн (около 8,2 млрд грн) из-за аккредитивной схемы.

А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам Приватбанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.