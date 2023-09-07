Завладение 9,2 миллиарда Приватбанка: НАБУ сообщило о подозрении Коломойскому

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему конечному бенефициарному владельцу Приватбанка — олигарху Игорю Коломойскому — и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии — на счета еще двух.

В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара «Привата». Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал Приватбанка во исполнение требований НБУ.

Подозреваемые

В настоящее время среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ «Приватбанк», организатор группы;

бывший председатель правления ПАО КБ «Приватбанк»;

заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «Приватбанк»;

заместитель председателя правления ПАО КБ «Приватбанк» — директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ «Приватбанк»;

заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «Приватбанк».

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «Приватбанк» задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

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Напомним

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат.

Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти $315 млн (около 8,2 млрд грн) из-за аккредитивной схемы.

А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.