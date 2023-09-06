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6 сентября 2023, 12:35 Читати українською

После исторического рекорда международные резервы снизились до $40,4 миллиарда. НБУ назвал причины

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $40 387,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $40 387,2 млн.
Фото: pixabay.com

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Регулятор отметил, что в августе международные резервы снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в августе 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В августе 2023 года Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 453,8 млн и выкупил в резервы — $4,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила $2 449,3 млн.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 664,4 млн. Из этой суммы:

  • $1 632,9 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $21,9 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $306,5 млн, из которых:

  • $169,1 млн — долга перед Всемирным банком,
  • $63,7 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
  • остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В августе в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $120,5 млн.

Регулятор указал, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
6 сентября 2023, 12:48
#
Было 41,718 млрд, стало 40,387 млрд.Ето только за 1 месяц. , курс скоро будет, ну не то что сейчас… 37.80 грн. Про долг Молчу столько набрали,как *** блох… Ну кто там ещо верит, что етот курс и дальше будет в будущем… Фунтик ты где.
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 сентября 2023, 12:54
#
Тут важна цифра , летний месяц , спокойный , 2,5 ярда слили , раньше за год если такое случалось то у нас была серьезная девальвация . Давление на курс еще не начало сильно расти , оно будет усугубляться по мере наступления осени — энергоносители , сельхозпроизводители и т. д. Максимум обычно приходится на 10−12 декабря .

Т.е как по мне девальвация в этом году неизбежна . И уровень будет типа 50 а может и больше .
+
+15
zevs1
zevs1
6 сентября 2023, 13:06
#
Вчера слушал экономиста Данила Монина так у нас как оказалось отрицательный торговый баланс товаров и услуг на уровне -40 млрд долларов,так что курс в таких условиях может быть какой угодно .
+
0
alexkush
alexkush
6 сентября 2023, 12:56
#
Через 2 місяці проб»ємо 40
+
0
Kaleso
Kaleso
6 сентября 2023, 13:00
#
Ну нарешті адекватні люди в коментарях, а не ті специ які бігають і розказують що буде 27
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