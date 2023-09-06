После исторического рекорда международные резервы снизились до $40,4 миллиарда. НБУ назвал причины

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $40 387,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Регулятор отметил, что в августе международные резервы снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в августе 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В августе 2023 года Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 453,8 млн и выкупил в резервы — $4,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила $2 449,3 млн.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 664,4 млн. Из этой суммы:

$1 632,9 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;

$21,9 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $306,5 млн, из которых:

$169,1 млн — долга перед Всемирным банком,

$63,7 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В августе в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $120,5 млн.

Регулятор указал, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 млрд.