Главное за понедельник: Курс валют, отставка главы Фонда госимущества и девальвация гривны

Первая декада сентября на валютном рынке Украины пройдет очень интересно и заложит тренды по курсу доллара и евро сразу на весь месяц. В курсовой игре снова сработают как внешние, так и внутренние факторы. Большая их часть в этот раз сыграет в пользу гривны, но некоторые события способны потрепать нервы особенно уязвимой части населения и бизнеса.

Банки предупредили, что девальвация гривны к доллару может ускориться

Если в старом макропрогнозе НБУ допускалась девальвация официального курса гривны в нынешних 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ с начала 2024 года. Это уже в новом — до конца 2023 года.

Глава Фонда госимущества подал в отставку. Он должен стать новым министром обороны

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Налог на сверхприбыли банков: чем он опасен для вкладчиков и государства

28 августа Даниил Гетманцев подал в Верховную Раду законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Он предлагает в течение 2024−2026 годов обложить налогом чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Деньги предлагается направить в общий фонд бюджета и направить на оборону страны.

Как Украине получить деньги от россии: 4 возможных варианта

Во время полномасштабной войны Украина понесла ущерб от россии на сотни миллиардов долларов. С начала боевых действий украинские чиновники заявляли, что эти потери должен компенсировать агрессор. Какие варианты получения средств, и какой из них самый реалистичный, рассуждал соучредитель и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.