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3 сентября 2023, 16:01 Читати українською

В августе в Украину поступило более 1 млрд куб. м газа из ЕС и Молдовы

В августе 2023 года в Украину поступило 1,096 млрд. куб. м газа из ЕС и Молдовы, в результате чего суммарные поступления с начала года выросли до 1,884 млрд куб. м. Об этом сообщает «Оператор ГТС Украины».

В августе 2023 года в Украину поступило 1,096 млрд.
Фото: freepik.com

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В последний месяц лета этого года импорт природного газа в Украину составил 1,096 млрд куб. м, из которых 66% поступило на хранение в режиме «таможенный склад». По услуге short-haul с целью закачки на «таможенный склад» поступило 34%. Основные объемы были ввезены для хранения в Украине трейдерами-нерезидентами.

Лидеры в транспортировке газа

Лидерами в транспортировке газа в Украину в этом месяце стали:

  • Словакия, из которой поступило 611,8 млн. куб. м или 56% от всех объемов августа.
  • Объемы венгерского направления составили 215,9 млн куб. м (около 20%).
  • Из Молдовы поступило 166,9 млн. куб. м (15%).
  • Из Польши — 98,4 млн куб. м (9%).

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«Показатели импорта природного газа в августе свидетельствуют, что такая тенденция сохранится, по меньшей мере, и в сентябре. Пока почти все западные точки входа в украинскую ГТС работают на полную мощность: Польша использовала их в июле-августе на 81%, Венгрия — на 89%, виртуальный реверс через Молдову — на 98%. Также есть возможность нарастить объемы со стороны Словакии», — заявил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
mantis05
mantis05
3 сентября 2023, 18:41
#
«віртуальний реверс" — платим русне баблом, за которое они нас обстреливают. Грустно.
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